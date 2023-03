Co dalej z zerową stawką VAT na żywność? Minister Rzeczkowska podaje konkretną datę

Zerowy VAT na żywność. Czy zostanie przedłużony do końca roku?

Minister finansów Magdalena Rzeczkowska, zapytana na antenie Radia Zet, czy obowiązywanie "zerowej" stawki VAT na żywność zostanie przedłużone do końca tego roku, odpowiedziała: "Nie ma pewności, ale jest to prawdopodobne".

Podkreśliła, że cały czas obowiązuje deklaracja, którą złożył rząd, że sytuacja na rynku będzie monitorowana i do końca czerwca stawka "zerowa" na VAT na żywność będzie zapewniona. "Natomiast zobaczymy, jak będzie się zachowywała inflacja, jak będzie ogólnie wyglądała sytuacja Polaków i wtedy będziemy podejmować decyzję" - stwierdziła Rzeczkowska.

Opłaty od zysków nadmiarowych. Minister Rzeczkowska przedstawia szczegóły

Podczas audycji w Radiu Zet minister finansów Magdalena Rzeczkowska o opłaty od zysków nadmiarowych. Z jej wypowiedzi można wywnioskować, że rozstrzygnięcie tej kwestii powinno nastąpić w ciągu kilku tygodniu.

"Proszę spojrzeć na to, że przed Orlenem, przed spółkami energetycznymi (...) duże inwestycje. Bardzo duże inwestycje w zieloną transformację, w bezpieczeństwo nasze energetyczne z jednej strony, z drugiej strony trwają też prace, częściowo już mamy do czynienia z tym dokładaniem się spółek do kosztów obniżenia ceny energii i gazu. To jest opłata, to muszę sprostować od razu, bo to jest opłata, która została wprowadzona w tym sektorze energetycznym również w Unii Europejskiej" - powiedziała Rzeczkowska w środę na antenie Radia Zet, zapytana, kiedy zostanie wprowadzony w Polsce podatek od nadmiarowych zysków.

"Trwają prace analityczne, jest rozporządzenie Unii Europejskiej, które taką daninę solidarnościową wprowadza i trwają prace w tej chwili nad wykonaniem tego również w całości w Polsce. Tutaj wiodącą rolę pełni Ministerstwo Klimatu i Środowiska, my współpracujemy. Myślę, że to jest kwestia najbliższych tygodni pewnie" - dodała.

Minister podkreśliła, że obecnie dla Polski kluczowa jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego i w tym obszarze konieczne będą duże inwestycje zarówno w zielone źródła energii, jak energię odnawialną, energię jądrową, które będą musiały przeprowadzić polskie spółki. "To są ogromne koszty, ogromne pieniądze, które muszą zostać zainwestowane i największy ciężar tych inwestycji leży właśnie po stronie polskich spółek" - stwierdziła.

