Zmiany we wdowich emeryturach. Tusk chce dać seniorom wybór

Aktualne przepisy umożliwiają przejście na 85 proc. emerytury zmarłego małżonka, jeśli była wyższa od tej, którą pobiera wdowiec lub wdowa. Donald Tusk zwrócił uwagę na sytuację w której oba świadczenia były skrajnie niskie. "Wtedy nagle się okazuje, że brakuje pieniędzy na pokrycie rosnących kosztów utrzymania. Zwłaszcza w dobie wysokiej inflacji" - powiedział lider PO.

Donald Tusk poinformował, że jego partia ma przygotowane dwa projekty dotyczące wdowich emerytur, które pozostawią "większe pole do manewru". Głównym założeniem wstępnie opracowanego projektu jest umożliwienie pozostania przy całej wypracowanej emeryturze oraz dołożenie do niej konkretnej części świadczenia zmarłego małżonka.

Dodatkowe 25 lub 50 proc. z emerytury zmarłego małżonka do świadczenia emerytalnego

"Proponujemy, żeby możliwość wyboru polegała na tym, że jeśli biorę moją emeryturę, to mam prawo też do 25 proc. emerytury zmarłego małżonka" - podkreślił Donald Tusk cytowany przez portal money.pl. Wyjaśnił, że drugi projekt zakłada dołożenie połowy emerytury zmarłego małżonka do własnego świadczenia.

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej poinformował, że ostateczny projekt będzie zależny od wyliczeń, analiz oraz kosztów nowych wdowich emerytur - mowa m.in. o kwocie dofinansowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z budżetu państwa celem realizacji nowych świadczeń emerytalnych.

