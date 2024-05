Co dalej ze stopami procentowymi? Jutro posiedzenie RPP

Prognoza w kwestii stóp procentowych. Jakub Łapaj, ekspert finansowy Lendi

Każdy scenariusz inny niż pozostawienie stóp procentowych na obecnym poziomie, będzie bardzo dużym zaskoczeniem. Głównymi założeniami działalności RPP jest pilnowanie wartości waluty oraz poziomu inflacji. Złotówka w ostatnim okresie pokazała swoją siłę. Inflacja co prawda również spadła do ustalonego celu, jednak nadal nie uwzględnia ona efektów przywrócenia VAT na żywność oraz nieuchronnego uwolnienia cen energii. Dlatego też ewentualne obniżenie stóp procentowych byłoby uznane za zbyt hurraoptymistyczne i właśnie tak wycenia to również rynek za pomocą kontraktów terminowych, które sugerują, że pierwszych obniżek można się spodziewać dopiero w przyszłym roku.

Prognoza w kwestii stóp procentowych. Co przewiduje Konfederacja Lewiatan

Rada Polityki Pieniężnej pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie - ocenił ekspert Konfederacji Lewiatan, Mariusz Zielonka.

"Rada Polityki Pieniężnej zapewne dalej będzie kontynuowała przyjętą strategię wyczekiwania i obserwowania najbliższych wydarzeń makroekonomicznych w Polsce, ale i na świecie. Z gospodarki płyną nadal informacje, które powodują, że główna stopa procentowa pozostanie na tym samym poziomie" - ocenił ekspert Konfederacji Lewiatan, Mariusz Zielonka. "Przede wszystkim mamy silny rynek pracy i brak większych zawirowań związanych ze spowolnieniem gospodarczym"- dodał. Wskazał, że ostatnie doniesienia o masowych zwolnieniach grupowych nie znajdują potwierdzenia w danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Niebezpieczeństwo wzrostu inflacji wciąż realne

Zielonka zwrócił uwagę, ze inflacja, mimo że przez trzy ostatnie miesiące znajdowała się w celu NBP, to nie wnosi zbyt wiele do decyzji RPP.: Rada bowiem patrzy na procesy w długim okresie, a tu niezaprzeczalnie inflacja średnioroczna w 2024 r. przekroczy 5 proc. " - ocenił. Zwrócił uwagę, że dodatkowo mamy nadal silne impulsy proinflacyjne w postaci rosnących wynagrodzeń realnych.

Jak podkreślił "ostatnim elementem jaki przemawia za scenariuszem pozostawienia stóp procentowych bez zmian są tożsame decyzje zarówno ze strony ECB, Banku Anglii, czy amerykańskiego FED". Zaznaczył, że Prezes NBP Adam Glapiński na pewno nie chciałby się ponownie znaleźć w ogniu krytyki, w związku z przedwczesnym luzowaniem polityki monetarnej. W środę i czwartek odbędzie się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

