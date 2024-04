Co można robić na L4? Kiedy ZUS może skontrolować chorobowe

Ile dać do koperty na komunię? Ile powinien dać chrzestny, rodzic, babcia i pozostali goście?

L4 wystawia lekarz pracownikowi, który podlega ubezpieczeniu i odprowadza składki ZUS. Dokument stwierdza, że pracownik jest niezdolny do pracy z powodu złego stanu zdrowia. Obecnie zwolnienie lekarskie jest wystawiane elektronicznie w postaci e-zwolnienia, pracownik nie musi dostarczać pracodawcy żadnych dokumentów. Jak pisze gazetaprawna.pl - pracownik musi uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy. W Polsce maksymalna długość zwolnienia lekarskiego wynosi 182 dni w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku, gdy zwolnienie jest wystawione z powodu gruźlicy lub ciąży może ono obowiązywać przez 270 dni w roku.

Jakie wynagrodzenie dostaje pracownik na L4?

Przez pierwsze 22 dni zwolnienia lekarskiego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80 proc. pensji, które wypłaca pracodawca. Po tym okresie pracownikowi należy się zasiłek chorobowy z ZUS. Ważne , że nie można sumować tych dwóch okresów, ponieważ do jednego okresu zasiłkowego są wliczane okresy orzeczonej niezdolności do pracy, za które przysługuje wynagrodzenie chorobowe. Dlatego też na zwolnieniu lekarskim można być przez 182, a nie przez 215 dni.

Czy pracodawca może zwolnić pracownika na L4?

Pracodawca ma prawo do zakończenia stosunku pracy bez konieczności wypowiedzenia w przypadku, gdy pracownik jest niezdolny do pracy z powodu choroby przez okres przekraczający 3 miesiące, o ile jego okres zatrudnienia w danym miejscu pracy nie wynosi co najmniej pół roku. Dla osób zatrudnionych na dłużej niż sześć miesięcy istnieje możliwość, że pracodawca zdecyduje się na rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia po tym, jak upłynie okres, za który przysługuje zasiłek chorobowy.

Ważne! Jeśli po okresie, za który wypłacany był zasiłek chorobowy, pracownik rozpocznie otrzymywać świadczenie rehabilitacyjne, to przez pierwsze trzy miesiące tego świadczenia jest chroniony przed zwolnieniem z pracy.

