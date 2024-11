Co Polacy robią na L4? Kontrolerzy ZUS zdradzają szczegóły

Kontrolerów ZUS pomyliła z kurierami. Inny schował się w trumnie

Kontrolerzy ZUS w rozmowie z Onetem zdradzili kilka sytuacji, które wydarzyły się przy kontrolach L4. W jednym wypadku, urzędnicy mieli sprawdzić, czy pracownik, który wziął zwolnienie lekarskie był w domu. Gdy weszli otworzyła im matka mężczyzny, która pomyślała, że do drzwi pukają kurierzy. Powiedziała, że syna nie ma, bo "poszedł do pracy i ona może odebrać przesyłkę".

Inna historia opowiedziana Onetowi miała urosnąć wśród kontrolerów ZUS do miana "legendy". Mężczyzna na zwolnieniu L4 zamiast przebywać w domu, przyszedł do swojego zakładu pogrzebowego i pracował. Gdy zapukali kontrolerzy, przestraszony przedsiębiorca miał schować się w trumnie, ale to i tak nie uchroniło go przed odnalezieniem przez kontrolerów ZUS.

Na kogo może paść kontrola ZUS?

Jak mówili pracownicy zakładu prowadzenie prac w ogrodzie, czy remontu w trakcie L4, to dosyć częsty przypadek. Niektórzy chodzą na imprezy, wycieczki, czy nawet pielgrzymki.

Kontrolerzy ZUS wyjaśniają, że najczęściej "prześwietlane" są osoby, które często biorą krótkie zwolnienia od różnych lekarzy z różnymi schorzeniami. Czasem zdarza się, że o nieprawidłowym wykorzystaniu zwolnienia L4 donoszą sąsiedzi.

Kontrole najczęściej polegają na odwiedzeniu danej osoby w miejscu zamieszkania, żeby sprawdzić, czy np. są w domu, a nie w innej pracy. Dlatego biorąc L4 od lekarza warto podać od razu swój aktualny adres pobytu, aby potem nie doprowadzić do problematycznej sytuacji. Przy kontrolach wykorzystywane są także materiały z social media, więc osoba na L4 publikująca zdjęcie z wycieczki, podejmuje ogromne ryzyko. Kontrolerzy mogą również zapytać Straży Granicznej, czy dana osoba przekroczyła granicę.

W przypadku, gdy kontroler ZUS nie zastanie nas w domu dostaniemy pismo z wezwaniem do usprawiedliwienia nieobecności. Nieobecność mogą usprawiedliwić np. zaświadczenie od lekarza o wizycie, czy paragon z apteki, jeśli w tym czasie wyszliśmy po leki. Jeśli usprawiedliwienie nie trafi do zakładu w terminie, zasiłek może zostać wycofany.