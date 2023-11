Co pracownicy Biedronki i ich dzieci otrzymają w paczkach świątecznych?

Renta wdowia dla seniorów kosztem dzieci i 800 plus! Podwyżka 500 plus dla wybranych?

Boże Narodzenie – paczki dla pracowników Biedronki

Biedronka potrafi zadbać o swoich pracowników. Co roku przed świętami rozdaje paczki dla nich i dla dzieci, w 2022 roku siec dała też specjalne rabaty w wysokości do 1000 zł w postaci voucherów. Łącznie Biedronka firma przeznaczyła prawie 80 mln złotych na prezenty. Podobnie jest w tym roku.

Wielką popularność na TikToku zdobył filmik, w którym jedna z użytkowniczek pokazała, co otrzymają pracownicy Biedronki i ich dzieci w paczkach świątecznych. Będzie na bogato. Zdaniem TikTokerki w paczkach dla pracowników Biedronki w tym roku znajdą się: zestaw garnków Gerlach, kuchenne akcesoria tekstylne i świąteczne słodycze. Co otrzymają ich dzieci? Maluchy do 2. roku życia mają dostać stół z klockami, samochód sorter kształtów, książeczkę, układankę magnetyczną oraz grę memo. Dzieci od 3 do 6. roku życia - interaktywny długopis, grę planszową, ciastolinę, zestaw klocków, a także zdrapywanki. Dzieci 7-10 lat otrzymają w prezencie kilka rodzajów gier, w tym zręcznościowe oraz karciane i świecące w ciemności puzzle. Te puzzle mają dostać także najstarsze dzieci. W ich paczce znajdą się również gry i rzutki.

Internauci zachwyceni paczkami Biedronki

Filmik obejrzało już kilkaset tysięcy osób. Użytkownicy TikToka doceniają gest Biedronki. - "Tak się docenia pracownika" - to jeden z komentarzy. - "Mają rozmach", "A co dostaną nauczyciele i ich dzieci na święta? Chyba zacznę szukać pracy w Biedronce", "Czas zmienić pracę", "Potwierdzam. Co roku dają nam naprawdę super prezenty i tysiaka na kartę" – tak internauci oceniają świąteczne paczki Biedronki dla pracowników.

