Co się dzieje w Biedronce? Ograniczenia w zakupach! Jest limit dzienny

Nowe promocje w Biedronce [19.02.2024]

Mocny start Biedronki do 19 lutego. Za łopatkę wieprzową zapłacimy jedynie 8,49 zł/kg, jeśli skorzystamy z aplikacji Biedronka. Łączny limit w czasie promocji – 5 kg na konto Moja Biedronka. Tańszy jest schab wędzony na wiśniowo w plastrach Kraina Wędlin, 250 g. Jeżeli kupimy dwa opakowania, to za jedno zapłacimy 6,49 zł. Hitem promocji są parówki Berlinki Classic w cenie 2,99 zł/300 g. Limit to 3 opakowania na transakcję. Sporo zaoszczędzimy nabywając ser żółty (gouda lub podlaski) w plastrach Światowid. Jeśli kupimy trzy dowolne opakowania, to jedno będzie nas kosztować 4,99 zł/300 g. Limit dzienny: 3 produkty na kartę Moja Biedronka.

Mamy też promocję na wszystkie produkty marki Bonitki. Drugi, tańszy produkt uzyskasz 50 proc. taniej. Wszystkie czekolady i ciastka Milka objęte promocją 2+1 gratis z kartą lub aplikacją Biedronki. Limit dzienny: 9 produktów (maks. 3 gratis) na kartę Moja Biedronka. Za wodę mineralną Cisowianka zapłacić 1,59 zł (1,5 l). Warunkiem jest zakup dwóch sześciopaków.

Biedronka - papier toaletowy w mega promocji

Tylko 9,99 zł to cena żelu pod prysznic Nivea lub Nivea Men (500 ml). Taka cena pojawi się na paragonie, jeżeli kupimy dwie sztuki. Limit dzienny: 4 opakowania na kartę Moja Biedronka. Za papier toaletowy Komfort soft & strong Queen opak. 10 rolek zapłacimy 11,99 zł. Aby zapłacić taką cenę musimy kupić 2 opakowania. Limit dzienny: 2 produkty na kartę Moja Biedronka.

