i Autor: Shutterstock

Rynek konsumenta

Co to jest NoLo? Trend na bezalkoholowe drinki dotarł do Polski

AES 13:37 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Trend NoLo, czyli No and Low Alcohol, to rosnąca popularność napojów bezalkoholowych oraz o niskiej zawartości alkoholu. Oznacza to, że coraz więcej osób sięga po alternatywy dla tradycyjnych trunków alkoholowych. Dlatego tradycyjni producenci alkoholi wprowadzają do oferty więcej napojów bezalkoholowych i niskoalkoholowych.