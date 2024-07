Lidl wprowadza specjalną strefę w sklepach. Co tam znajdziemy?

Strefa NoLo w Lidlu

NoLo, czyli „No and Low Alcohol Beverages”, to coraz częściej widoczny trend wśród konsumentów, którzy wybierają napoje bezalkoholowe. Widząc zainteresowanie klientów Lidl wprowadził bezalkoholową strefę w swoich sklepach. Już od czerwca w ofercie Lidla znajdują się białe, czerwone i musujące napoje gronowe, a także inne trunki. Dodatkowo od lipca na lidlowych półkach można znaleźć bezalkoholowe piwo kraftowe z Browaru Pinta. W stałym asortymencie sieci klienci znajdą również piwo marki własnej Argus 0 proc. w smakach: aloe vera, grejpfrut oraz cytryna-mięta, a także Perlenbacher pszeniczne 0 proc.

Jak produkuje się wina bezalkoholowe?

Bezalkoholowe napoje gronowe, podobnie jak tradycyjne, powstają w procesie zwanym winifikacją, czyli podczas fermentacji soku z winogron. Dealkoholizacja następuje dopiero przed butelkowaniem. Można ją przeprowadzić na wiele sposobów, ale najczęściej stosuje się metodę ekstrakcji próżniowej oraz metodę wirujących stożków. Pierwsza polega na odparowaniu etanolu za pomocą podgrzania do temperatury 30°C. Druga – bardziej kosztowna – wykorzystuje do oddzielenia alkoholu działanie siły odśrodkowej i niską temperaturę, dzięki czemu wino nie zmienia w tak dużym stopniu swojego smaku i aromatu. Procesowi dealkoholizacji można poddać zarówno białe (w tym musujące) i czerwone napoje gronowe z różnych odmian winorośli.

Winnica Lidla

Delikatne, bezalkoholowe napoje dostępne są w Winnicy Lidla. W ofercie znajduje się m.in. półwytrawny biały Riesling, który stanowi doskonały dodatek do wielu rodzajów potraw czy napój gronowy wyprodukowany z odmiany Muskat.

Winnica Lidla to platforma do rezerwacji online. Jak działa? Użytkownik dodaje wybrane produkty do koszyka. Po potwierdzeniu złożenia rezerwacji, produkty wyruszą w drogę do dowolnie wybranego sklepu sieci Lidl na terenie Polski. Po dostarczeniu rezerwacji do sklepu, klient otrzyma SMS z informacją o możliwości jej realizacji. Od tego momentu użytkownik ma 7 dni na zakup zarezerwowanych produktów w wybranym sklepie, przy czym przed zakupem dodatkowo weryfikowany jest wiek kupującego.