Zamiast tradycyjnych drinków z wysokoprocentowym alkoholem, konsumenci coraz częściej sięgają po drinki bezalkoholowe lub o obniżonej zawartości alkoholu.

Dlaczego NoLo staje się coraz popularniejsze?

Zjawisko NoLo jest odpowiedzią na rosnącą świadomość negatywnych skutków nadmiernego spożywania alkoholu, zarówno na zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. Coraz więcej osób decyduje się na ograniczenie spożycia alkoholu lub całkowitą abstynencję, szukając alternatyw, które pozwolą im cieszyć się smakiem i towarzyskimi aspektami picia, ale bez negatywnych konsekwencji.

W ramach tego trendu, rynek napojów bezalkoholowych i niskoprocentowych rozwija się dynamicznie. Pojawiają się coraz bardziej zaawansowane technologicznie i smakowo produkty, które oferują podobne doznania jak tradycyjne napoje alkoholowe. Mogą to być bezalkoholowe piwa, wina, a nawet koktajle.

Rynek bezalkoholowych piw

Przypomnijmy, że pierwsze piwa zaliczane do grupy bezalkoholowych pojawiły się w Polsce ponad 30 lat temu! Dziś piwa bezalkoholowe to blisko 5 proc. polskiego rynku piwa (w Niemczech to aż 10 proc). Co ciekawe jest to najbardziej stabilny segment branży, która od lat walczy z topniejącym wolumenem sprzedaży złotego napoju. Nawet okres pandemii, galopująca inflacja i malejący dochód polskich gospodarstw domowych nie zachwiały tej subkategorii.

– W ubiegłym roku wprowadziliśmy na rynek aż osiem nowych piw bezalkoholowych. W efekcie udział tej kategorii produktów w łącznym wolumenie sprzedanych przez nas napojów wzrósł do 9 proc, znacznie powyżej średniej rynkowej – mówi Agata Koppa, dyrektorka ESG, Carlsberg Polska.

Gdzie szukać drinków NoLo?

Drinki NoLo można coraz częściej znaleźć w barach, restauracjach i sklepach. Dostępne są również przepisy online, dzięki którym można bezalkoholowe koktajle przygotować w domu.

Wybierając napoje NoLo, można cieszyć się chwilami z przyjaciółmi czy rodziną, jednocześnie dbając o swoje zdrowie i samopoczucie, a także możemy się świetnie bawić bez negatywnych konsekwencji.

