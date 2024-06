Już blisko 60 proc. polskich uczniów i studentów wykorzystuje AI do nauki

System kaucyjny w Polsce. Ile wyniesie dodatkowa opłata?

Już do 1 stycznia 2025 zacznie działać w Polsce system kaucyjny. Za każde opakowanie podlegające kaucji zapłacimy dodatkową opłatę – przypomina portal biznes.interia.pl. Zgodnie z przepisami ustawy będzie obowiązywać zorganizowany zbiór opakowań, a w sklepach wielkopowierzchniowych o wielkości przekraczającej 200 metrów kwadratowych staną specjalne automaty umożliwiające zwrot opakowań. Wysokość opłaty jest następująca: * jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych do pojemności 3 litrów - 50 groszy kaucji,

* wielorazowe butelki szklane do 1,5 litra - 1 zł kaucji,

* puszki do pojemności 1 litra - 50 groszy kaucji. Doliczanie opłaty do zakupów oznacza , że zapłacimy za każde opakowanie objęte systemem kaucyjnym. Sklepy będą liczyć opłatę za każde pojedyncze opakowanie. Oddawanie zużytych butelek czy puszek nie będzie musiało odbywać się w tym samym sklepie, gdzie zrobiliśmy zakupy. Do zwrotu opakowań nie będzie potrzebny także paragon.

Butelkomaty w Lidlu i w Biedronce już zwracają kaucję

Lidl pierwsze automaty postawił już w 2022 roku. Obecnie już w kilkudziesięciu sklepach sieci w całej Polsce są zamontowane butelkomaty. Urządzenia wydają nie gotówkę, a vouchery na zakupy. Po wrzuceniu opakowania po napoju – butelki PET czy kartonu dostaniemy 5 gr do wydania na zakupy w Lidlu.

Również Biedronka w 2023 roku zaczęła w swoich sklepach stawiać automaty, do których podobnie jak w Lidlu, wrzucać można zużyte opakowania. Podobnie jak w Lidlu za oddanie opakowania maszyny wydają 5 groszy w postaci vouchera, jednak klienci nie dopłacają tej kwoty wcześniej do zakupów. Zmieni się to jednak od 1 stycznia 2025 roku, gdy przepisy ustawy wejdą w życie.

QUIZ PRL. Do czego służyły te przedmioty? Pytanie 1 z 15 Popularny w PRL saturator służył do: oczyszczania wody z piachu podgrzewania wiecznie zimnej wody w kranie sprzedawania gazowanej wody tzw. gruźliczanki Dalej