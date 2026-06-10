Polski rynek pracy przyspiesza: co trzecia firma planuje zwiększyć zatrudnienie, znacznie przewyższając plany redukcji etatów.

Tysiące ofert czekają w branżach IT, hotelarstwie, finansach i budownictwie, z największym popytem na pracowników szczególnie na północy kraju.

Odkryj, dlaczego przedsiębiorcy rekrutują i gdzie masz największe szanse na nową, rozwijającą karierę!

Według najnowszego badania ManpowerGroup, aż 33 proc. pracodawców planuje zwiększyć zatrudnienie w trzecim kwartale 2026 roku. Jednocześnie 18 proc. firm zapowiada redukcję etatów. To oznacza, że bilans dla rynku pracy pozostaje dodatni, a liczba przedsiębiorstw szukających pracowników wyraźnie przewyższa liczbę tych, które planują zwolnienia.

Firmy ruszają po pracowników

Największy apetyt na nowych pracowników widać w sektorach związanych z usługami i nowoczesną gospodarką. Na czele znalazły się hotelarstwo i gastronomia oraz technologie i usługi IT. W obu przypadkach 28 proc. firm deklaruje chęć prowadzenia rekrutacji.

Nowe miejsca pracy mają pojawić się także w finansach i ubezpieczeniach, budownictwie, nieruchomościach, handlu oraz logistyce. Pracowników będą poszukiwać również firmy świadczące usługi profesjonalne, naukowe i techniczne. Znacznie ostrożniej do nowych rekrutacji podchodzą natomiast instytucje publiczne oraz sektor ochrony zdrowia i usług społecznych.

Gdzie najłatwiej będzie znaleźć zatrudnienie?

Dobra wiadomość dla osób szukających pracy jest taka, że możliwości pojawią się we wszystkich regionach Polski. Z badania wynika jednak, że największe zapotrzebowanie na pracowników wystąpi na północy kraju. Wysokie prognozy zatrudnienia odnotowano również na południowym zachodzie oraz południu Polski.

Eksperci zwracają uwagę, że firmy coraz częściej prowadzą rekrutacje nie tylko po to, by zastąpić odchodzących pracowników, ale przede wszystkim z powodu rozwoju działalności i ekspansji na nowe rynki.

Dlaczego przedsiębiorcy chcą zatrudniać?

Najczęściej wskazywanym powodem zwiększania liczby etatów jest rozwój biznesu. Taką odpowiedź podało 46 proc. badanych pracodawców. Kolejne miejsca zajęły plany wejścia na nowe rynki oraz postęp technologiczny, który wymaga pozyskiwania nowych kompetencji.

Firmy zwracają też uwagę na potrzebę uzupełniania wakatów i budowania bardziej zróżnicowanych zespołów. To pokazuje, że rynek pracy nadal pozostaje aktywny, mimo niepewnej sytuacji gospodarczej.

Nie wszyscy planują wzrost zatrudnienia

Nie oznacza to jednak, że wszędzie sytuacja wygląda równie dobrze. Pracodawcy, którzy zamierzają ograniczać zatrudnienie, najczęściej wskazują na wyzwania ekonomiczne, spadek popytu oraz konieczność dostosowania działalności do zmieniających się warunków rynkowych. Część przedsiębiorstw nie planuje też zastępować pracowników odchodzących z firmy. Zamiast tego stawia na optymalizację procesów i łączenie obowiązków na istniejących stanowiskach.

Choć część przedsiębiorstw zapowiada zwolnienia, najnowsze prognozy wskazują, że trzeci kwartał 2026 roku może obfitować w nowe oferty pracy. Dla osób planujących zmianę pracodawcy lub powrót na rynek pracy najbliższe miesiące mogą okazać się jednym z lepszych momentów na poszukiwanie zatrudnienia.

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