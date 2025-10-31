Wiceprezes Dawtony, Piotr Wielgomas, nie spekuluje gruntami pod KDP, a zakup ziemi w Zabłotni planował pod długoterminowe inwestycje w uprawy od 2018 roku.

Jak Piotr Wielgomas chce rozwiązać sprawę gruntów pod CPK?

Wiceprezes jednego z największych w Polsce przetwórców owoców i warzyw zadeklarował chęć pełnej współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR) w celu znalezienia wyjścia z sytuacji. Jak podkreślił w rozmowie z „Pulsem Biznesu”, jest otwarty na rozmowy i wierzy w wypracowanie kompromisu. Jego preferowanym rozwiązaniem jest zamiana ziemi. Preferowanym rozwiązaniem, które zaproponował Piotr Wielgomas, byłaby zamiana działki w Zabłotni na grunt rolny o podobnej bonitacji (jakości) i przeznaczeniu, zlokalizowany w pobliżu zakładów produkcyjnych Dawtony. Taki scenariusz pozwoliłby firmie kontynuować plany rozwojowe, a państwu bezproblemowo realizować budowę infrastruktury kolejowej. „Chcemy rozmawiać i na pewno znajdziemy rozwiązanie” – powiedział wiceprezes.

Dlaczego wiceprezes Dawtony kupił ziemię na trasie kolei?

Piotr Wielgomas stanowczo odpiera zarzuty o spekulację. W wywiadzie dla „Pulsu Biznesu” podkreślił, że pochodzi z rodziny o wielopokoleniowych tradycjach rolniczych, a ziemia jest dla niego „narzędziem do pracy”, a nie „towarem do spekulacji”. Jak wyjaśnił, próby zakupu gruntów w Zabłotni podejmował już od 2018 roku. Kluczowa była lokalizacja – około 10 km od zakładu produkcyjnego Dawtony. Wiceprezes Dawtony, Piotr Wielgomas, zapewnił, że nie spekuluje gruntami, na których ma powstać odcinek kolei dużych prędkości do CPK. Zakup miał charakter strategiczny i był podyktowany długofalowymi planami inwestycyjnymi. „Naszej rodzinie zależało na posiadaniu aktu własności, a nie dzierżawy, bo planowaliśmy długofalowe inwestycje w rozwijanie upraw” – tłumaczył, wskazując na planowaną uprawę kukurydzy.

Czy KOWR może odkupić grunty od Dawtony?

Chociaż wymiana gruntów jest dla przedsiębiorcy opcją numer jeden, dopuszcza on również inne rozwiązanie. Drugim scenariuszem mogłoby być odkupienie ziemi w Zabłotni przez KOWR. Jak jednak informuje „Puls Biznesu”, proces ten nie jest prosty i wymaga czasu. Według relacji dziennika, Wielgomas jest gotów odsprzedać grunt, ale dopiero po spełnieniu określonych warunków formalnych.

Możliwość odkupienia gruntów pod CPK przez KOWR jest jednak uzależniona od podjęcia przez rząd i samorządy kluczowych decyzji administracyjnych dotyczących planowania przestrzennego. Chodzi m.in. o przyjęcie strategii rozwoju biznesu w otoczeniu CPK, co otworzy gminom drogę do uchwalenia planów ogólnych i zmiany przeznaczenia gruntów. W takim scenariuszu wiceprezes Dawtony zadeklarował, że KOWR miałby prawo odkupu ziemi za kwotę z dnia jej nabycia.

