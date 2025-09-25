Decyzja prezydenta Nawrockiego w sprawie cen prądu.

W czwartkowej rozmowie w radiu RMF FM, Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP, został zapytany o decyzję prezydenta w sprawie ustawy o bonie ciepłowniczym i zamrożeniu cen prądu do końca roku. Bogucki, zaznaczając, że decyzja o podpisaniu ustawy należy wyłącznie do prezydenta, zdradził, że Karol Nawrocki wróci do kraju w czwartek i w piątek zajmie się tą sprawą.

"Na pewno prezydent podejmie taką decyzję, żeby Polacy nie mieli wysokich rachunków, o tym zawsze mówił, tego będzie się trzymał" – zapewnił szef KPRP. Dopytywany, czy to oznacza, że prezydent podpisze ustawę, Bogucki odparł: "Jutro będziemy na ten temat z prezydentem rozmawiać, być może nawet dzisiaj".

Co zakłada ustawa o bonie ciepłowniczym i zamrożeniu cen prądu?

Omawiana ustawa ma na celu przedłużenie do końca 2025 roku obecnych zasad, które umożliwiają gospodarstwom domowym korzystanie z zamrożonych cen energii elektrycznej na poziomie 500 zł za MWh netto. Dodatkowo, wprowadza bon ciepłowniczy, który ma stanowić wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego w drugiej połowie 2025 roku i przez cały rok 2026.

Bon ciepłowniczy będzie przyznawany na podstawie kryteriów dochodowych. Oznacza to, że otrzymają go te gospodarstwa domowe, których miesięczny dochód nie przekracza:

3272,69 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych,

2454,52 zł na osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych.

Dodatkowym warunkiem jest korzystanie z ciepła systemowego dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne oraz ponoszenie kosztów za ciepło powyżej 170 zł/GJ.

Warto zaznaczyć, że będzie obowiązywać zasada "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że bon ciepłowniczy zostanie przyznany nawet w sytuacji, gdy kryterium dochodowe zostanie przekroczone, ale jego kwota zostanie pomniejszona o wartość tego przekroczenia. Minimalna kwota bonu wynosi 20 zł – poniżej tej wartości świadczenie nie będzie wypłacane.

Weto prezydenta w sprawie ustawy wiatrakowej

Przypomnijmy, że w sierpniu prezydent Nawrocki zawetował nowelizację tzw. ustawy wiatrakowej, która miała na celu liberalizację zasad inwestycji w energetykę wiatrową na lądzie. Nowelizacja ta przewidywała również zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych do końca 2025 roku.

