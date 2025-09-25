Nawrocki zawetuje zamrożenie cen prądu od Tuska? Tajemnicze słowa szefa Kancelarii Prezydenta RP

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
PAP
PAP
2025-09-25 9:58

Czy prezydent podpisze ustawę o zamrożeniu cen prądu i błonie ciepłowniczym? Szef Kancelarii Prezydenta RP, Zbigniew Bogucki, zapewnia, że Karol Nawrocki podejmie decyzję, która ochroni obywateli przed wysokimi kosztami.

Karol Nawrocki uśmiecha się, mając za sobą Donalda Tuska z poważnym wyrazem twarzy. Nawrocki w granatowym garniturze z biało-czerwoną flagą wpiętą w klapę, Tusk również w garniturze. O decyzjach prezydenta przeczytasz na Super Biznes.

i

Autor: Marek Kudelski/Super Express; Art Service/Super Express Karol Nawrocki uśmiecha się, mając za sobą Donalda Tuska z poważnym wyrazem twarzy. Nawrocki w granatowym garniturze z biało-czerwoną flagą wpiętą w klapę, Tusk również w garniturze. O decyzjach prezydenta przeczytasz na Super Biznes.
  • Decyzja prezydenta Nawrockiego w sprawie cen prądu.
  • Szef KPRP zapewnia o działaniach na rzecz ochrony Polaków przed wysokimi rachunkami.
  • Ustawa o bonie ciepłowniczym i zamrożeniu cen energii elektrycznej.
  • Kryteria dochodowe i zasady przyznawania bonu ciepłowniczego.

Czy prezydent podpisze ustawę o zamrożeniu cen prądu?

W czwartkowej rozmowie w radiu RMF FM, Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP, został zapytany o decyzję prezydenta w sprawie ustawy o bonie ciepłowniczym i zamrożeniu cen prądu do końca roku. Bogucki, zaznaczając, że decyzja o podpisaniu ustawy należy wyłącznie do prezydenta, zdradził, że Karol Nawrocki wróci do kraju w czwartek i w piątek zajmie się tą sprawą.

"Na pewno prezydent podejmie taką decyzję, żeby Polacy nie mieli wysokich rachunków, o tym zawsze mówił, tego będzie się trzymał" – zapewnił szef KPRP. Dopytywany, czy to oznacza, że prezydent podpisze ustawę, Bogucki odparł: "Jutro będziemy na ten temat z prezydentem rozmawiać, być może nawet dzisiaj".

Co zakłada ustawa o bonie ciepłowniczym i zamrożeniu cen prądu?

Omawiana ustawa ma na celu przedłużenie do końca 2025 roku obecnych zasad, które umożliwiają gospodarstwom domowym korzystanie z zamrożonych cen energii elektrycznej na poziomie 500 zł za MWh netto. Dodatkowo, wprowadza bon ciepłowniczy, który ma stanowić wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego w drugiej połowie 2025 roku i przez cały rok 2026.

Bon ciepłowniczy będzie przyznawany na podstawie kryteriów dochodowych. Oznacza to, że otrzymają go te gospodarstwa domowe, których miesięczny dochód nie przekracza:

  • 3272,69 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych,
  • 2454,52 zł na osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych.

Dodatkowym warunkiem jest korzystanie z ciepła systemowego dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne oraz ponoszenie kosztów za ciepło powyżej 170 zł/GJ.

Warto zaznaczyć, że będzie obowiązywać zasada "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że bon ciepłowniczy zostanie przyznany nawet w sytuacji, gdy kryterium dochodowe zostanie przekroczone, ale jego kwota zostanie pomniejszona o wartość tego przekroczenia. Minimalna kwota bonu wynosi 20 zł – poniżej tej wartości świadczenie nie będzie wypłacane.

Weto prezydenta w sprawie ustawy wiatrakowej

Przypomnijmy, że w sierpniu prezydent Nawrocki zawetował nowelizację tzw. ustawy wiatrakowej, która miała na celu liberalizację zasad inwestycji w energetykę wiatrową na lądzie. Nowelizacja ta przewidywała również zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych do końca 2025 roku. 

Super Biznes SE Google News

Polecany artykuł:

Ceny prądu w 2026 roku. PGE podało widełki. Jest drożej niż zapowiedział rząd T…
CZEMU DUDA NIE OBNIŻY CEN PRĄDU?
QUIZ PRL. Tak się żyło w stanie wojennym. Urodzeni po 81. roku nie mają szans na komplet punktów
Pytanie 1 z 15
Kiedy dokładnie zaczął się stan wojenny?
Rocznica stanu wojennego. Polacy przeżyli piekło! [ZDJĘCIA]
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CENY PRĄDU