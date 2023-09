Coraz droższe mieszkania. Inflacja i kredyt 2 proc. dają się we znaki Polakom

Jak to możliwe?

Czy za 11 listopada należy się dzień wolny? To święto wypadające w sobotę

W Polsce żyje już nawet 4 miliony imigrantów. To nie tylko Ukraińcy i Białorusini

NBP ujawnił do kiedy będzie drożyzna! Odległa data

Rekordowe ceny mieszkań w sierpniu 2023

Wzrost cen mieszkań wynika z inflacji i wprowadzenia rządowego programu Bezpieczny kredyt 2 proc, dzięki któremu zwiększyła się liczba chętnych do zakupu własnego lokum. Ważne znaczenie miała też obniżka stóp procentowych, która obniżyła oprocentowanie zwykłych kredytów hipotecznych i zwiększyła ich dostępność. Widząc duże zainteresowanie zakupem mieszkania sprzedający mocno podnosili ceny. W sierpniu w porównaniu z lipcem wzrosły przeciętnie o 2 proc. Największe wzrosty odnotowano w Toruniu (6,3 proc.), Gdyni (5,7 proc.), Poznaniu (5,4 proc.) i Krakowie (5 proc.). Po raz ostatni tak wysokie wzrosty miesięcznie obserwowaliśmy w lutym 2022 r. Jak wynika z raportu Expandera -aż w 10 z 17 badanych miast ceny osiągnęły najwyższe poziomy w historii. Na liście miast, w których ceny wspięły się na rekordowe poziomy są: Gdynia, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Toruń, Warszawa i Wrocław.

Były też miasta, w których ceny w sierpniu spadły. Dotyczy to 4 z 17 badanych miast. Chodzi o Sosnowiec (-8 proc., Częstochowę (-3 proc.), Białystok (-2 proc.) i Radom (-0,4 proc.).

Mniejsze mieszkania na bezpieczny kredyt

Dla osób zainteresowanych preferencyjnym kredytem ważny jest fakt, że kurczy się możliwa do nabycia powierzchnia mieszkania. Dotyczy to zwłaszcza mieszkań w największych miastach. Dzieje się tak ponieważ kwota „Bezpiecznego kredytu 2 proc.” jest ograniczona. Nie może być wyższa niż 500 tys. zł w przypadku singla i 600 000 zł w przypadku małżeństwa lub osoby wychowującej przynajmniej jedno dziecko. Jak podaje Expander - singiel, który nie ma wkładu własnego, przy obecnych cenach może kupić za preferencyjny kredyt w Krakowie maksymalnie 38 m2, a w Warszawie 35 m2 po przeciętnej cenie. W Warszawie w ramach rządowego programu para może kupić maksymalnie 41-metrowe mieszkanie, w Krakowie 45-metrowe - a więc ok. 5 metrów kwadratowych mniej niż w lipcu. Rozbieżności w kraju są ogromne, bo w Sosnowcu, finansując zakup bezpiecznym kredytem 2 proc., można kupić 100-metrowe mieszkanie, w Łodzi 75-metrowe, czy nawet w Poznaniu 57-metrowe.

QUIZ PRL: Jak się mieszkało za komuny? Pamiętasz te mieszkania? Pytanie 1 z 10 W domach z betonu nie było: prądu po godzinie 22 wolnej miłości czego się przytrzymać Dalej