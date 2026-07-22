Pilne ostrzeżenie GIS. Wycofanie niebezpiecznych płatków kokosowych z Rossmanna

Główny Inspektorat Sanitarny po raz kolejny staje na straży zdrowia Polaków, wydając pilne ostrzeżenie dotyczące żywności. Tym razem chodzi o popularną przekąskę, która może okazać się śmiertelnie niebezpieczna dla osób z konkretnymi alergiami. Komunikat, opublikowany 20 lipca 2026 roku, informuje o poważnych nieprawidłowościach w składzie i etykietowaniu produktu, który błyskawicznie znika z półek sklepów.

Problem dotyczy chrupiących płatków kokosowych marki LEO good foods, w opakowaniu 45 g, które można było kupić między innymi w drogeriach Rossmann. Podczas rutynowej kontroli, przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Sanitarną, wykryto, że produkt zawiera ponadprzeciętne ilości dwutlenku siarki – substancji, która dla wielu osób jest silnym alergenem. Co gorsza, obecność tego składnika nie została odpowiednio wyróżniona na etykiecie, co jest jawnym złamaniem obowiązujących przepisów.

Dla zdrowej osoby, niewielka ilość siarczynów zazwyczaj nie stanowi zagrożenia. Jednak dla alergików, zwłaszcza tych z astmą oskrzelową, spożycie takiego produktu może wywołać gwałtowną i zagrażającą życiu reakcję. Wyróżnienie alergenów na opakowaniu nie jest fanaberią, lecz kluczowym wymogiem, który chroni konsumentów przed nieświadomym narażeniem się na poważne dolegliwości, takie jak pokrzywka, obrzęk, a nawet wstrząs anafilaktyczny. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy, ocenił ryzyko spożycia konkretnej partii jako wysokie.

Firma SNS Foods Sp. z o.o., będąca dystrybutorem produktu, natychmiastowo zareagowała na ostrzeżenie. Uruchomiono już procedurę wycofania kwestionowanej partii z całego obrotu handlowego. Sklepy, w których produkt był dostępny, zostały zobowiązane do umieszczenia widocznych informacji dla klientów, aby ci mogli świadomie zwrócić zakupiony towar. Co więcej, także sieć Rossmann SDP Sp. z o.o., w której te płatki były sprzedawane, podjęła wszelkie niezbędne kroki, aby jak najszybciej usunąć je ze swoich półek i magazynów.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie spoczywają na laurach. Aktualnie prowadzą szczegółowe postępowanie wyjaśniające, aby ustalić, dlaczego doszło do tak poważnych uchybień w procesie produkcji i etykietowania. Jednocześnie, nieustannie monitorują cały proces wycofywania produktu, upewniając się, że żadna z zanieczyszczonych partii nie trafi już do rąk konsumentów. Ich działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka i zapewnienie, że podobne sytuacje nie będą miały miejsca w przyszłości.

Dlatego apelujemy do wszystkich: jeśli macie w domu chrupiące płatki kokosowe LEO good foods, natychmiast sprawdźcie ich numer partii i datę przydatności. Jeśli okaże się, że posiadacie produkt objęty ostrzeżeniem, pod żadnym pozorem go nie spożywajcie! Możecie go zwrócić do miejsca zakupu, gdzie otrzymacie zwrot pieniędzy, nawet bez paragonu, ze względu na bezpieczeństwo żywności.

Co musisz wiedzieć? Sprawdź, czy masz niebezpieczny produkt!

Produkt: KOKOS chrupiące płatki, 45 g, marki: LEO good foods

KOKOS chrupiące płatki, 45 g, marki: LEO good foods Numer partii: VN/II/26

VN/II/26 Najlepiej spożyć przed: 01.05.2027

01.05.2027 Dystrybutor: SNS Foods Sp. z o.o., Kopcińskiego 69/71, 90-032 Łódź

SNS Foods Sp. z o.o., Kopcińskiego 69/71, 90-032 Łódź Sprzedawca: Rossmann SDP Sp. z o.o., ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 109, 91-222 Łódź

Nietypowe alergie u ludzi

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