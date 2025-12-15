Costa Coffee, przejęta w 2018 roku przez Coca-Colę, mierzy się z poważnymi problemami finansowymi, głównie przez wzrost kosztów i spadek sprzedaży w Wielkiej Brytanii.

Costa Coffee na skraju upadłości

Przejęta w 2018 roku przez Coca-Cola Company brytyjska sieć kawiarni Costa Coffee mierzy się z narastającymi problemami finansowymi. W ostatnich latach marka odczuła silny wzrost kosztów operacyjnych oraz spadek popularności na rynku macierzystym. Sprzedaż w Wielkiej Brytanii nie wróciła do poziomów sprzed pandemii, co znacząco pogorszyło kondycję całego biznesu i doprowadziło firmę na granicę niewypłacalności.

Coca-cola szuka inwestora

W obliczu ryzyka upadłości amerykański koncern rozpoczął pilne poszukiwania nowego inwestora. Jak informuje „Financial Times”, preferowanym oferentem została brytyjska firma private equity TDR Capital, jednak negocjacje utknęły na etapie wyceny. Mimo to Coca-Cola kontynuuje rozmowy, licząc na sfinalizowanie transakcji w ostatniej chwili. Rozważany scenariusz zakłada zachowanie przez koncern mniejszościowego udziału w Costa Coffee.

Wcześniejsze próby ratowania sieci

Już w sierpniu agencja Reuters informowała, że Coca-Cola Company współpracuje z bankiem inwestycyjnym Lazard, analizując różne opcje przyszłości sieci, w tym sprzedaż całości lub części udziałów. Działania te pokazują skalę problemów, z jakimi zmaga się brytyjska marka kawiarni.

Coca-Cola przejęła Costa Coffee od Whitbread Plc za 5,1 mld dolarów (około 3,9 mld funtów). W styczniu 2019 roku zgodę na transakcję wydała Komisja Europejska, uznając, że połączenie nie zagrozi konkurencyjności rynku, ponieważ firmy działają w różnych segmentach.

Costa Coffee w Polsce i na świecie

Obecnie Costa Coffee posiada ponad 3 tysiące kawiarni w przeszło 40 krajach. Na polskim rynku marka obecna jest od 2007 roku i prowadzi 115 lokali w 18 miastach, w tym w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu. Ewentualna sprzedaż sieci może mieć istotne znaczenie także dla przyszłości kawiarni działających nad Wisłą.

