Nestlé ma poważne kłopoty. Nawet 16 tys. osób może stracić pracę

Według portalu dlahandlu.pl, Nestlé stoi w obliczu poważnych problemów. Planowane są masowe zwolnienia, które obejmą 16 tysięcy pracowników, z czego 12 tysięcy to stanowiska administracyjne.

Jednym z kroków mających na celu restrukturyzację i poprawę sytuacji finansowej jest próba sprzedaży Blue Bottle Coffee, luksusowej sieci kawiarni, którą Nestlé kupiło za około 700 milionów dolarów w 2017 roku. Według analityków cena sprzedaży będzie jednak niższa ze względu na problemy koncernu. Do tego koncern jest zadłużony na ponad 60 miliardów franków szwajcarskich.

Ponadto Nestlé zmaga się z rosnącymi cenami kakao i kawy, które zaliczyły skoki w 2022 roku ze względu na sytuację geopolityczną. Koncern podnosił ceny swoich produktów (np. baton KitKat podrożał o 60 proc.), ale nie zostało to dobrze przyjęte przez konsumentów, więc skutkiem był spadek sprzedaży.

Czy zwolnienia obejmą także polskie zakłady Nestlé?

Nestlé ma również część produkcji w Polsce, produkcją i dystrybucją płatków zajmuje się Cereal Partners Poland. Firma ma dwa zakłady - fabrykę w Toruniu i centrum dystrybucyjne w Grębocinie. W obu zakładach łącznie zatrudnionych jest 900 osób.

Serwis ototorun.pl powołując się na źródła w szefostwie firmy, toruński zakład nie będzie objęty zwolnieniami grupowymi. Prezes Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Monika Michniak podała lokalnemu portalowi, że w planach nie ma restrukturyzacji i firma koncentruje się na "efektywności operacyjnej i utrzymaniu konkurencyjności, monitorując jednocześnie kierunki zmian w otoczeniu biznesowym".

