Kursy walut [10.12.2025]. Złoty rośnie, dolar spada

Konrad Karpiuk
2025-12-10 9:33

Kursy walut 10.12.2025. Za euro (EUR) zapłacimy 4,23 zł (PLN); za dolara (USD) 3,63 zł; za franka szwajcarskiego (CHF) 4,51 zł; za funta szterlinga (GBP) 4,84 zł. Złoty pozostaje na mocnym kursie, szczególnie rośnie względem dolara.

Stos banknotów studolarowych z wizerunkiem Benjamina Franklina, symbolizujący światowe finanse i kursy walut. Złoty umacnia się wobec dolara, o czym możesz przeczytać w artykule Super Biznes.

Kursy walut 10.12.2025

Kursy walut 10.12.2025. Kurs euro na zamknięciu wynosił 4,2296; rano nieznacznie spadł do 4,2279. Większy spadek zaliczył dolar kosztujący na zamknięciu 3,6374; który spadł o ponad pół grosza do 3,6320.

Frank szwajcarski w parze ze złotym był na kursie 4,5107 na zamknięciu, po czym rano nieznacznie spadł poniżej 4,51 - do 4,5099. Najstabilniejszych względem polskiej waluty okazał się funt szterling, który na zamknięciu był na kursie 4,8383; przez chwilę przekroczył granicę 4,84; a obecnie kształtuje się na poziomie 4,8381.

Kursy walut 10.12.2025

  • EUR/PLN 4,2281
  • USD/PLN 3,6320
  • CHF/PLN 4,5099
  • GBP/PLN 4,8381

Co wpłynie na kursy walut 10.10.2025?

Dla euro istotne będzie wystąpienie publiczne prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde, a dla funta wystąpienie szefa Bank of England Andrew Baileya. Dla dolara istotna będzie decyzja FOMC w sprawie stóp procentowych w grudniu, a także konferencja prasowa po posiedzeniu i ogłoszeniu decyzji.

