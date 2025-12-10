Kursy walut 10.12.2025

Kursy walut 10.12.2025. Kurs euro na zamknięciu wynosił 4,2296; rano nieznacznie spadł do 4,2279. Większy spadek zaliczył dolar kosztujący na zamknięciu 3,6374; który spadł o ponad pół grosza do 3,6320.

Frank szwajcarski w parze ze złotym był na kursie 4,5107 na zamknięciu, po czym rano nieznacznie spadł poniżej 4,51 - do 4,5099. Najstabilniejszych względem polskiej waluty okazał się funt szterling, który na zamknięciu był na kursie 4,8383; przez chwilę przekroczył granicę 4,84; a obecnie kształtuje się na poziomie 4,8381.

EUR/PLN 4,2281

4,2281 USD/PLN 3,6320

3,6320 CHF/PLN 4,5099

4,5099 GBP/PLN 4,8381

Co wpłynie na kursy walut 10.10.2025?

Dla euro istotne będzie wystąpienie publiczne prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde, a dla funta wystąpienie szefa Bank of England Andrew Baileya. Dla dolara istotna będzie decyzja FOMC w sprawie stóp procentowych w grudniu, a także konferencja prasowa po posiedzeniu i ogłoszeniu decyzji.

