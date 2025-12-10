Budka "U Fukiera" na Starym Mieście będzie czynna do końca lutego 2026 roku

W menu znajdziemy klasyczne polskie dania - pierogi, barszcz, bigos i kiełbasy

Ceny większości pozycji wzrosły w porównaniu z ubiegłorocznym jarmarkiem

Najdroższe pozycje to gulasz cielęcy i wino wytrawne w tej samej cenie

Magda Gessler na jarmarku w Warszawie - gdzie znajdziemy budkę?

Restauratorka Magda Gessler otworzyła stoisko swojej kultowej restauracji "U Fukiera" na jarmarku świątecznym na warszawskim Starym Mieście. Budka będzie czynna codziennie od godziny 12 aż do końca lutego 2026 roku. To wyjątkowa okazja, by skosztować potraw znanych z legendarnego lokalu w bardziej kameralnej atmosferze.

Ceny pierogów u Magdy Gessler - ile zapłacimy za sztukę?

Pierogi z kapustą i grzybami to jedna z pozycji, która może zaskoczyć klientów. Za jedną sztukę trzeba zapłacić 10 zł. To oznacza, że standardowa porcja kilku pierogów może kosztować znacznie powyżej typowych cen jarmarkowych.

Ile kosztuje barszcz i bigos u Magdy Gessler?

W ofercie znajdziemy klasyczne polskie dania. Barszcz czerwony "jak rubin" kosztuje 17 zł. Za tę samą kwotę można kupić piernik ze śliwką. Pasztecik z mięsem jest nieznacznie droższy - jego cena to 18 zł.

Staropolski bigos z mięsem i grzybami gotowany na czerwonym winie wyceniono na 29 zł. To jedna z droższych pozycji w menu. Jeszcze więcej, bo 35 zł, trzeba zapłacić za lekko pikantny gulasz cielęcy.

Pajda chleba ze smalcem i kiełbasa - ceny przekąsek

Pajda chleba ze smalcem to klasyk polskiej kuchni dostępny za 20 zł. Grillowane kiełbasy podawane z tartym chrzanem i musztardą kosztują 27 zł za porcję. Choć w menu nie ma pozycji droższych niż 40 zł, niektóre ceny mogą budzić zdziwienie klientów.

Grzaniec i napoje u Magdy Gessler - cennik

Grzane czerwone wino w porcji 250 ml kosztuje 27 zł. Wersja bezalkoholowa jest nieco tańsza - 22 zł. Za domowe wino wytrawne (185 ml) zapłacimy 35 zł, co czyni je najdroższą pozycją w kategorii napojów.

Herbata zimowa z nalewką pigwową (250 ml) to wydatek 28 zł. Zwykła kawa lub herbata kosztują 18 zł, a gorąca czekolada 24 zł.

Płatność tylko kartą na jarmarku - czy to zgodne z prawem?

Na stoisku "U Fukiera" widnieje informacja o przyjmowaniu płatności wyłącznie kartą, co wywołało kontrowersje wśród klientów. Prawnik Mateusz Ostrowski z warszawskiej kancelarii wyjaśnia dla portalu ewarszawa.pl, że taka praktyka może naruszać prawo. Zgodnie z art. 32 ustawy o Narodowym Banku Polskim, banknoty i monety NBP są prawnym środkiem płatniczym, a przedsiębiorca ma obowiązek je akceptować przy sprzedaży stacjonarnej.

Odmowa przyjęcia gotówki może zostać uznana za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, taka praktyka może skutkować karą finansową do 10 procent obrotu przedsiębiorcy, nakładaną przez Prezesa UOKiK.

Ceny na jarmarku Magdy Gessler - czy poszły w górę?

W porównaniu z rokiem 2024 większość pozycji zdrożała. Klasyczny grzaniec podrożał z 25 do 27 zł, a jego bezalkoholowa wersja z 20 do 22 zł. Zimowa herbata z nalewką pigwową wzrosła w cenie z 25 do 28 zł.

Znaczące podwyżki dotyczą również potraw. Bigos staropolski zdrożał z 25 do 29 zł, gulasz cielęcy z 30 do 35 zł, a grillowana kiełbasa z chrzanem i musztardą z 25 do 27 zł. Wzrost cen wynosi od 2 do 5 zł w zależności od pozycji.

GALERIA. Magda Gessler zdradza sekretny przepis na pierogi

Źródło: Onet, WP Finanse, ewarszawa.pl