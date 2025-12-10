Samorządy poprawiły dochody w 2025 roku. Ale 2026 rok może być trudniejszy

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
PAP
PAP
2025-12-10 8:41

Rok 2025 zapowiada się pomyślnie dla samorządów, z dochodami wyższymi niż w poprzednich latach. Jednak, jak wynika z najnowszej ankiety "Dziennika Gazety Prawnej" dotyczącej budżetów samorządowych na rok 2026, przyszłość nie rysuje się już tak jednoznacznie optymistycznie.

Widok z lotu ptaka na malownicze osiedle domów jednorodzinnych otoczone zielonym lasem, symbolizujące różnice w zamożności samorządów. Artykuł na Super Biznes analizuje, jak dochody gmin będą powiązane z aktywnością gospodarczą mieszkańców.

i

Autor: teksomolika Widok z lotu ptaka na malownicze osiedle domów jednorodzinnych otoczone zielonym lasem, symbolizujące różnice w zamożności samorządów. Artykuł na Super Biznes analizuje, jak dochody gmin będą powiązane z aktywnością gospodarczą mieszkańców.

Stabilizacja i inwestycje w 2025 roku w samorządach. Ale nie we wszystkich

Jak donosi środowe wydanie „DGP”, niektóre miasta z dumą obwieszczają stabilizację finansową i ambitne plany inwestycyjne. Z drugiej strony, są i takie, które zmuszone są do zaciskania pasa i walki o przetrwanie.

Dziennikarze przypominają, że regulacje prawne na rok 2026 nie zapewniają już automatycznego wzrostu dochodów wszystkim samorządom. Wysokość wpływów finansowych będzie teraz ściśle powiązana z zamożnością mieszkańców oraz algorytmami rządowymi. W artykule przywołany jest przykład Białegostoku, który prognozuje budżet stabilnego rozwoju, oparty na rosnących dochodach i intensywnych inwestycjach. Z kolei Bytom planuje zaciągnąć aż 100 milionów złotych długu, aby pokryć bieżące wydatki i utrzymać podstawowe funkcje miasta, koncentrując się wyłącznie na przetrwaniu.

Nowe przepisy, nowa rzeczywistość

Sytuację komentuje Mariusz Gołaszewski, prezes spółki analitycznej Aesco Group, który w rozmowie z „DGP” podkreśla kluczową zmianę:

- W tym roku wyraźnie widać, że ustawa daje dochody tym jednostkom, gdzie aktywność gospodarcza jest wyższa i są wzrosty wpływów z PIT i CIT. Gminy, gdzie ta aktywność maleje lub jest stagnacja, mogą liczyć na minimalne wzrosty lub spadki - mówi Gołaszewski.

Oznacza to, że samorządy, które nie potrafią generować wzrostu gospodarczego na swoim terenie, będą miały trudności z utrzymaniem dotychczasowego poziomu usług publicznych i inwestycji.

Super Biznes SE Google News

Polecany artykuł:

Samorządy chcą przejąć lotnisko? Złożono wniosek do UOKiK
Samorządy oszczędzają na oświetlaniu ulic. Tak nocą wyglądają ulice Olkusza
QUIZ PRL. Tak się żyło w stanie wojennym. Urodzeni po 81. roku nie mają szans na komplet punktów
Pytanie 1 z 15
Kiedy dokładnie zaczął się stan wojenny?
Rocznica stanu wojennego. Polacy przeżyli piekło! [ZDJĘCIA]
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SAMORZĄDY