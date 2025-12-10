Samorządy poprawiły dochody w 2025 roku. Ale 2026 rok może być trudniejszy

Stabilizacja i inwestycje w 2025 roku w samorządach. Ale nie we wszystkich

Jak donosi środowe wydanie „DGP”, niektóre miasta z dumą obwieszczają stabilizację finansową i ambitne plany inwestycyjne. Z drugiej strony, są i takie, które zmuszone są do zaciskania pasa i walki o przetrwanie.

Dziennikarze przypominają, że regulacje prawne na rok 2026 nie zapewniają już automatycznego wzrostu dochodów wszystkim samorządom. Wysokość wpływów finansowych będzie teraz ściśle powiązana z zamożnością mieszkańców oraz algorytmami rządowymi. W artykule przywołany jest przykład Białegostoku, który prognozuje budżet stabilnego rozwoju, oparty na rosnących dochodach i intensywnych inwestycjach. Z kolei Bytom planuje zaciągnąć aż 100 milionów złotych długu, aby pokryć bieżące wydatki i utrzymać podstawowe funkcje miasta, koncentrując się wyłącznie na przetrwaniu.

Nowe przepisy, nowa rzeczywistość

Sytuację komentuje Mariusz Gołaszewski, prezes spółki analitycznej Aesco Group, który w rozmowie z „DGP” podkreśla kluczową zmianę:

- W tym roku wyraźnie widać, że ustawa daje dochody tym jednostkom, gdzie aktywność gospodarcza jest wyższa i są wzrosty wpływów z PIT i CIT. Gminy, gdzie ta aktywność maleje lub jest stagnacja, mogą liczyć na minimalne wzrosty lub spadki - mówi Gołaszewski.

Oznacza to, że samorządy, które nie potrafią generować wzrostu gospodarczego na swoim terenie, będą miały trudności z utrzymaniem dotychczasowego poziomu usług publicznych i inwestycji.

