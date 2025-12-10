Eksport ukraińskich słodyczy do Polski dynamicznie rośnie, notując 30% wzrost wartości w pierwszych dziewięciu miesiącach 2025 roku, osiągając 660 mln dolarów.

Zniesienie ceł eksportowych do UE w 2016 roku było kluczowe, zwiększając eksport ukraińskich słodyczy do Unii pięcio-sześciokrotnie.

Pomimo wojny i spadku produkcji krajowej, ukraińscy producenci słodyczy koncentrują się na eksporcie i automatyzacji, aby utrzymać konkurencyjność.

Wartość jednej tony eksportowanych słodyczy wzrosła do 3084 dolarów, co oznacza 25% wzrost w porównaniu z 2021 rokiem, wskazując na większe zyski z eksportu.

Ukraińskie słodycze coraz popularniejsze w Polsce

Produkty spożywcze z Ukrainy płyną szerokim strumieniem również do Polski. W szczególności ukraińska branża cukiernicza notuje dynamiczny wzrost eksportu, a Polska pozostaje jednym z kluczowych rynków zbytu. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2025 r. eksport słodyczy z Ukrainy wzrósł o 30 proc. Jak informuje "Portal Spożywczy", dane Interfax-Ukraina pokazały, że od stycznia do września 2025 r. producenci z Ukrainy sprzedali za granicę 214 tys. ton wyrobów cukierniczych o wartości 660 mln dol. Mimo trudności związanych z wojną i spadkiem popytu na rynku krajowym, ukraińscy producenci słodyczy koncentrują się na eksporcie, automatyzacji produkcji oraz poszukiwaniu nowych rynków, aby utrzymać konkurencyjność.

Przytaczany wynik oznacza wzrost o 17,6 proc. pod względem ilości oraz o 29,2 proc. w ujęciu wartościowym w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

Zniesienie ceł – przełom dla branży

Jak zauważa "Portal Spożywczy", przełomowym momentem dla ukraińskiej branży cukierniczej było zniesienie ceł eksportowych do Unii Europejskiej w 2016 r., po podpisaniu umowy stowarzyszeniowej.

Ukraińskie produkty zalewają polski rynek. Oto, co trafia na półki w sklepach. Według relacji "Portalu Spożywczego" prezes stowarzyszenia Ukrkondprom, Ołeksandr Bałdyniuk, podczas listopadowego forum Agro2Food w Kijowie zwrócił uwagę, że przed liberalizacją handlu ukraińscy eksporterzy musieli płacić 40-45 proc. cła przy wysyłce słodyczy do UE.

W tym samym czasie europejscy dostawcy uiszczali 5-10 proc. przy wwozie na Ukrainę. Bałdyniuk podkreślił, że po zniesieniu ceł eksport do Unii wzrósł pięcio-, sześciokrotnie — z około 20 tys. ton do ponad 100 tys. ton rocznie. Obecnie około 40 proc. produkcji ukraińskich słodyczy trafia na rynki zagraniczne. Wśród głównych odbiorców wymieniane są kraje Unii Europejskiej, takie jak Rumunia, Polska, Mołdawia, Niemcy, Łotwa i Litwa.

Wzrost wartości eksportowanych produktów

Produktów spożywczych z Ukrainy mniej, ale większe zyski. Według danych stowarzyszenia Ukrkondprom, które przytacza "Portal Spożywczy", bilans handlowy ukraińskiej branży cukierniczej w 2025 r. jest dodatni. Wartość jednej tony eksportowanych słodyczy wzrosła do 3084 dol., co oznacza wzrost o 25 proc. w porównaniu z 2021 r., sprzed wybuchu wojny.

W Ukrainie działa obecnie od 700 do 800 producentów wyrobów cukierniczych, którzy zaspokajają 85-90 proc. krajowego zapotrzebowania. Jednak w wyniku działań wojennych i emigracji ludności produkcja spadła o około jedną trzecią, a 20 proc. firm zostało zamkniętych lub poważnie ucierpiało. Mimo tych trudności, w latach 2023–2025 sektor zdołał się odbudować i utrzymać większość mocy produkcyjnych.

Pieniądze to nie wszystko - Sebastian Kondracki