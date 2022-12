CPK nie ma gruntów pod budowę, ale zatrudnia na potęgę! Wciąż można tam znaleźć pracę

Noworoczna waloryzacja rent i emerytur. Będzie 500 plus dla seniorów na Nowy Rok?

Wzrasta zatrudnienie, nie ma gdzie budować

Na portalu czytamy, że "zwiększyła się przede wszystkim liczba pracowników biur merytorycznych odpowiedzialnych m.in. za inwestycje lotniskowe i kolejowe, fazę planowania i projektowania, zamówienia publiczne i pozyskiwanie nieruchomości. Na pracę w CPK mogą liczyć inżynierowie, projektanci, informatycy, prawnicy, eksperci od zarządzania projektami, zamówień, finansowania inwestycji i pozyskiwania środków UE".

Tymczasem pomimo korzystnej oferty wykupu w wysokości 140 proc. wartości budynku i 120 proc. wartości gruntu niewielu jest chętnych na pozbycie się nierzadko "ojcowizny", ale póki co, jak zapewnia Marcin Horała pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego inwestycja nie jest zagrożona. Od 2023 r. właściciele nieruchomości na których ma być lotnisko zostaną wywłaszczeni przymusowo, oczywiście za odszkodowaniem. W rozmowie z Super Biznesem, Horała przyznał, że wtedy już ta oferta, nie będzie tak atrakcyjna, jak do tej pory.

Portal money.pl przypomina, że CPK ma powstać na 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów i obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz - czytamy na portalu, który dodaje, że

W 2022 r. spółka związała się umowami z wykonawcami projektu na łączną kwotę 10 mld zł.

