CPK ogłosiło przetarg na inżyniera do budowy pierwszego etapu węzła kolejowego. Zaproszono 20 firm

CPK ogłasza przetarg na inżyniera kontraktu dla pierwszego etapu węzła kolejowego.

Do przetargu zaproszono 20 firm i konsorcjów.

Zadaniem inżyniera będzie nadzór nad projektem i budową, w tym uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych.

Uruchomienie pierwszego odcinka KDP planowane jest na 2032 rok, równocześnie z otwarciem lotniska.

CPK ogłasza przetarg na realizację pierwszego etapu węzła kolejowego

Spółka Centralny Port Komunikacyjny, odpowiedzialna za realizację strategicznych inwestycji w ramach Portu Solidarność, zaprosiła 20 firm oraz konsorcjów do wzięcia udziału w przetargu. Celem jest wyłonienie inżyniera kontraktu, który będzie nadzorował projektowanie i budowę pierwszego etapu węzła kolejowego w pobliżu lotniska.

Oferty można składać do 9 marca

Pierwszy pakiet węzła kolejowego stanowi istotną część odcinka Kolei Dużych Prędkości (KDP) "Y", łączącego Warszawę z nowym lotniskiem i Łodzią. Dodatkowo, zadanie obejmuje budowę łącznicy z linią kolejową nr 3 (relacji Warszawa – Poznań) oraz odgałęzienie w kierunku północnym, w stronę planowanej linii CMK Północ.

Postępowanie wykonawcze prowadzone jest w oparciu o umowę ramową na usługi inżyniera kontraktu dla inwestycji kolejowych. Umowę tę CPK zawarła w lipcu 2022 roku z 20 podmiotami wyłonionymi w drodze przetargu. Obecny przetarg jest już piątym realizowanym w ramach tej umowy. Wybór wykonawcy nastąpi na podstawie kryterium ceny.

- Spółka zawarła ją w lipcu 2022 r. z 20 podmiotami, które zostały wyłonione w przetargu. Obecne postępowanie wykonawcze to już piąty przetarg, który spółka Centralny Port Komunikacyjny przeprowadzi w ramach tej umowy ramowej. Wykonawca zostanie wybrany na podstawie ceny - dodała spółka.

Zakres obowiązków inżyniera kontraktu

Do głównych zadań wybranego podmiotu należeć będzie nadzór i zarządzanie kontraktem realizowanym w formule "projektuj i buduj". Umowa obejmuje również nadzór nad opracowaniem projektu budowlanego pierwszego pakietu węzła, jego weryfikację, odbiór i rozliczenie prac, a także uzyskanie niezbędnych zgód i decyzji administracyjnych.

"Węzeł kolejowy CPK" został podzielony na trzy pakiety, które będą realizowane etapami. Ma to umożliwić efektywne skomunikowanie centralnej Polski w osiach wschód-zachód oraz północ-południe. Zgodnie z aktualnym harmonogramem, pierwszy odcinek linii KDP między Warszawą i Łodzią ma zostać oddany do użytku przed końcem 2032 roku, równocześnie z otwarciem lotniska. Uruchomienie odcinków do Poznania i Wrocławia planowane jest do końca 2035 roku.

W ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego ma powstać centralne lotnisko położone między Warszawą i Łodzią oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być początkowo przystosowany do obsługi 34 milionów pasażerów rocznie, z możliwością elastycznej rozbudowy w przyszłości, w zależności od potrzeb i rozwoju rynku.

Zgodnie z planem, budowa lotniska na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 roku. W 2031 roku port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 roku ma zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem KDP w Polsce: Warszawa – Port Solidarność – Łódź. Szacowany koszt całej inwestycji do 2032 roku wynosi 131,7 mld zł.

