CPK oficjalnie podnosi maksymalną prędkość na projektowanej linii "Y" (Warszawa-Łódź-Poznań-Wrocław) z 250 km/h do 350 km/h, aby w pełni wykorzystać potencjał infrastruktury.

Dzięki nowym parametrom czas podróży z Warszawy do Wrocławia i Poznania skróci się o ponad 40 minut, wynosząc około 1 godziny i 36-38 minut na najszybszych połączeniach.

Linia "Y" obsłuży zarówno szybkie połączenia między metropoliami (80% pasażerów), jak i wolniejsze składy do 250 km/h, łączące mniejsze miasta z siecią KDP.

Pierwszy odcinek Kolei Dużych Prędkości (Warszawa-CPK-Łódź) ma zostać oddany do użytku w 2032 roku wraz z Lotniskiem CPK, w ramach programu o szacowanym koszcie 131,7 mld zł.

Rewolucja na torach: CPK oficjalnie podnosi prędkość do 350 km/h

Spółka Centralny Port Komunikacyjny podjęła strategiczną decyzję, która zrewolucjonizuje podróże koleją po Polsce. Maksymalna prędkość eksploatacyjna na projektowanej linii "Y", łączącej Warszawę, Łódź, Poznań i Wrocław, została oficjalnie podniesiona z 250 km/h do 350 km/h. Jak wyjaśnia CPK, ten ruch ma kluczowe znaczenie dla stworzenia konkurencyjnej i znacznie szybszej oferty przewozowej. To historyczny krok w rozwoju Kolei Dużych Prędkości w Polsce. Decyzja o podniesieniu prędkości do 350 km/h na linii CPK pozwoli na pełne wykorzystanie parametrów technicznych, z myślą o których projektowano tę kluczową dla systemu transportowego kraju trasę. Jak podkreśla spółka, cała infrastruktura linii „Y” jest od początku konsekwentnie dostosowywana do najwyższych prędkości. Ograniczenie jej do 250 km/h byłoby więc sztucznym i nieuzasadnionym ekonomicznie zaniżaniem jej potencjału.

Ile czasu zaoszczędzą pasażerowie na trasach do Wrocławia i Poznania?

Podniesienie prędkości pociągów to nie tylko techniczna nowinka, ale przede wszystkim realna korzyść dla pasażerów. Symulacje przeprowadzone przez spółkę CPK pokazują, że dzięki nowym parametrom czas podróży między kluczowymi polskimi miastami skróci się nawet o 40 minut. Różnica będzie najbardziej odczuwalna na najszybszych połączeniach ekspresowych. Zgodnie z wyliczeniami, podróż na trasie Warszawa – Wrocław skróci się najbardziej.

Pociąg najszybszy (350 km/h): Czas przejazdu wyniesie 1 godzinę i 36 minut. Taki wariant zakłada tylko dwa postoje po drodze: na stacjach Warszawa Zachodnia i Łódź Fabryczna.

Pociąg wolniejszy (250 km/h): Czas przejazdu to 2 godziny i 19 minut, przy założeniu postojów m.in. na Lotnisku CPK, w Sieradzu i Kępnie.

Oznacza to, że pasażerowie wybierający najszybsze połączenie zyskają ponad 40 minut. Co ciekawe, na 71 proc. długości tej trasy pociągi będą mogły rozwinąć prędkość powyżej 300 km/h.

Podobnie wygląda sytuacja na trasie do stolicy Wielkopolski

Pociąg najszybszy (350 km/h): Podróż z Warszawy do Poznania zajmie 1 godzinę i 38 minut (z postojami na stacjach Warszawa Zachodnia i Łódź Fabryczna).

Pociąg wolniejszy (250 km/h): Czas przejazdu wyniesie 2 godziny i 19 minut (z postojami m.in. na Lotnisku CPK, w Sieradzu i Kaliszu).

Z symulacji CPK wynika, że wprowadzenie prędkości 350 km/h skróci podróż między Warszawą a Poznaniem o 41 minut w porównaniu do wolniejszego wariantu. Warto jednak zaznaczyć, że sama prędkość to nie wszystko. Gdyby hipotetyczny pociąg jadący maksymalnie 250 km/h zatrzymywał się tylko w Łodzi, jego czas przejazdu byłby dłuższy od pociągu 350 km/h o zaledwie 15 minut. Pokazuje to, jak kluczowa dla ostatecznego czasu podróży jest minimalna liczba postojów.

Czy Koleje Dużych Prędkości obsłużą mniejsze miasta?

Choć najszybsze połączenia z prędkością 350 km/h mają połączyć największe metropolie, projektanci nie zapomnieli o pasażerach z mniejszych miejscowości. Z Pasażerskiego Modelu Transportowego, na który powołuje się CPK, wynika, że około 80 proc. podróżnych na linii "Y" będzie przemieszczać się między Warszawą, Łodzią, Poznaniem i Wrocławiem. To dla nich skierowana jest oferta najszybszych pociągów.

Jednocześnie spółka podkreśla, że linia "Y" będzie magistralą o dużej przepustowości, z której skorzystają także wolniejsze składy. Infrastruktura Kolei Dużych Prędkości będzie wykorzystywana również przez pociągi kategorii AeroExpress i RegioExpress, kursujące z prędkościami do 200-250 km/h, aby obsłużyć pasażerów z takich miast jak Sieradz, Kalisz czy Kępno. Dzięki temu rewolucja na torach obejmie nie tylko główne aglomeracje, ale także podniesie jakość podróży w mniejszych ośrodkach, włączając je w ogólnokrajową sieć szybkiej kolei.

Kiedy ruszą Koleje Dużych Prędkości i ile to będzie kosztować?

Program Centralnego Portu Komunikacyjnego to nie tylko nowe lotnisko, ale cały system transportowy, którego kręgosłupem mają być właśnie Koleje Dużych Prędkości. Linia "Y" o długości 480 km, z odnogami do Poznania i Wrocławia, została określona przez spółkę jako absolutny priorytet inwestycyjny.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, kluczowe etapy projektu wyglądają następująco:

2026 r. – planowane rozpoczęcie budowy Lotniska CPK.

2031 r. – port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje.

2032 r. – planowane oddanie do użytku lotniska oraz pierwszego odcinka KDP.

Zgodnie z harmonogramem, w 2032 roku ma zostać oddany do użytku wraz z lotniskiem pierwszy odcinek Kolei Dużych Prędkości w Polsce, łączący Warszawę, CPK i Łódź. Całkowity szacowany koszt inwestycji w ramach programu CPK do 2032 roku wynosi 131,7 mld zł. Decyzja o podniesieniu prędkości do 350 km/h jest więc elementem szerszej, długofalowej wizji, która ma na stałe zmienić mapę komunikacyjną Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, czyniąc podróże szybszymi i bardziej komfortowymi niż kiedykolwiek wcześniej.

