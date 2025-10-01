Cyberzagrożenie na rządowych stronach! Gawkowski wydaje ostrą rekomendację

2025-10-01 21:05

Krzysztof Gawkowski ostrzegł przed poważnym zagrożeniem związanym z oprogramowaniem PAD CMS. Wicepremier i minister cyfryzacji wezwał instytucje krajowego systemu cyberbezpieczeństwa do natychmiastowego zaprzestania korzystania z tej platformy, podkreślając, że brak wsparcia producenta i krytyczne luki mogą uderzyć w bezpieczeństwo państwa.

Wicepremier Krzysztof Gawkowski podczas wywiadu na tle logo Super Biznes, trzymający mikrofon z logo "Super Biznes", rozmawiający z niewidoczną osobą. Na Super Biznes można przeczytać o cyberzagrożeniach i rekomendacjach ministra.
  • Ministerstwo Cyfryzacji nakazało instytucjom państwowym zaprzestać używania PAD CMS z powodu poważnych luk bezpieczeństwa i braku wsparcia.
  • Brak wsparcia dla PAD CMS stwarza "realne ryzyko incydentu krytycznego" i zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.
  • Rekomendacja dotyczy kluczowych instytucji, w tym operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych.
  • Decyzja jest prawnie wiążąca i ma na celu ochronę infrastruktury przed zagrożeniami cyfrowymi.

Ryzyko dla cyberbezpieczeństwa

Wicepremier, minister cyfryzacji i pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Krzysztof Gawkowski opublikował rekomendację nakazującą podmiotom krajowego systemu cyberbezpieczeństwa natychmiastowe wstrzymanie korzystania z PAD CMS. Platforma ta była dotąd wykorzystywana m.in. do obsługi Biuletynów Informacji Publicznej (BIP) oraz zarządzania stronami internetowymi.

Jak podkreślono w komunikacie resortu, decyzja wynika z wykrycia poważnych podatności bezpieczeństwa oraz braku wsparcia ze strony producenta. Oznacza to, że krytyczne luki nie będą naprawiane, co – jak zaznaczyło Ministerstwo Cyfryzacji – „stwarza realne ryzyko incydentu krytycznego i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa”.

Kto powinien zrezygnować z oprogramowania

Rekomendacja została skierowana do szerokiego grona instytucji tworzących krajowy system cyberbezpieczeństwa. Chodzi m.in. o operatorów usług kluczowych, takich jak sektor energii, transportu, bankowości, ochrony zdrowia czy infrastruktury cyfrowej. Na liście znajdują się także dostawcy usług cyfrowych oraz instytuty badawcze.

Za rozwój i udostępnianie oprogramowania odpowiada Polska Akademia Dostępności – projekt zrealizowany przez Fundację Widzialni, współfinansowany ze środków Ministerstwa Cyfryzacji. Platforma pad.widzialni.org dostarczała zestaw 180 darmowych wzorów stron internetowych i BIP, ułatwiając zarządzanie treściami online.

Brak bieżącego wsparcia technicznego spowodował jednak, że system stał się szczególnie narażony na cyberataki.

Decyzja po konsultacjach z ekspertami

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że decyzja o wydaniu rekomendacji zapadła po konsultacjach z trzema wyspecjalizowanymi zespołami reagowania na incydenty: CSIRT NASK, CSIRT GOV oraz CSIRT MON. To jednostki odpowiedzialne za reagowanie na incydenty w obszarze bezpieczeństwa komputerowego zarówno na poziomie krajowym, jak i sektorowym.

Eksperci ostrzegli, że dalsze wykorzystywanie podatnego systemu mogłoby zagrozić bezpieczeństwu publicznemu oraz istotnym interesom państwa.

Krzysztof Gawkowski - wicepremier, minister cyfryzacji - Karpacz 2025

