Inflacja w maju 2025: deflacja miesięczna po raz pierwszy od lat

Główny Urząd Statystyczny przedstawił w piątek wstępne dane o inflacji za maj, które ponownie zaskoczyły pozytywnie. Roczna inflacja wyniosła 4,1 proc., podczas gdy prognozy wskazywały na 4,3 proc. Jeszcze bardziej zaskakujący był miesięczny spadek cen o 0,2 proc. – pierwsza deflacja w skali miesiąca od ponad półtora roku.

Za obniżkę poziomu cen odpowiadały przede wszystkim paliwa i nośniki energii. Ceny paliw do prywatnych środków transportu spadły w porównaniu z kwietniem o 3,7 proc., co w ujęciu rocznym oznacza spadek o 11,4 proc. Nośniki energii potaniały miesięcznie o 0,3 proc., choć w skali roku nadal drożeją o 13,1 proc.

W przeciwnym kierunku działały ceny żywności, które wzrosły w maju o 0,4 proc. miesięcznie, a roczna dynamika przyspieszyła do 5,5 proc. z 5,3 proc. w kwietniu.

Inflacja bazowa w maju: kontynuacja trendu spadkowego

Szczególnie istotna dla RPP okazała się inflacja bazowa, która według analityków ING Banku Śląskiego obniżyła się do około 3,3 proc. z 3,4 proc. w kwietniu. To główne zaskoczenie majowych danych, gdyż ekonomiści spodziewali się niewielkiego wzrostu tego wskaźnika.

"Głównym zaskoczeniem w majowych danych inflacyjnych względem naszej prognozy była inflacja bazowa, która kontynuowała trend spadkowy" – stwierdzili analitycy ING BSK. Inflacja bazowa, pokazująca zmiany cen zależnych od popytu w gospodarce, jest kluczowym wskaźnikiem dla decyzji monetarnych.

RPP czerwiec 2025: dlaczego obniżka stóp jest mało prawdopodobna

Mimo pozytywnych danych inflacyjnych, czerwcowe posiedzenie RPP (3-4 czerwca) prawdopodobnie nie przyniesie kolejnej obniżki stóp procentowych. Główną przeszkodą są silne dane z rynku pracy i konsumpcji.

Średnia płaca w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu wzrosła o 9,3 proc. rok do roku, przyspieszając w stosunku do marca. Sprzedaż detaliczna urosła o 7,6 proc. – to najwyższe tempo wzrostu od niemal trzech lat. Produkcja przemysłowa zwiększyła się o 1,2 proc., co zostało uznane za dobry wynik w kontekście krótszego miesiąca pracy.

"W ostatnich wypowiedziach członkowie RPP mówili o obniżce w lipcu lub na jesieni, o ile pojawią się mocne argumenty. Argumenty te już są, więc cięcie stóp w lipcu oceniamy jako bardzo prawdopodobne" – wskazują ekonomiści Banku Millennium.

Stopy procentowe NBP: scenariusz na lipiec 2025

Lipcowe posiedzenie RPP jawi się jako znacznie bardziej prawdopodobny moment dla kolejnej obniżki stóp procentowych. Kluczowym argumentem będzie efekt bazy statystycznej – ze względu na wysoką inflację w lipcu 2024 roku (spowodowaną częściowym uwolnieniem cen energii), roczny wskaźnik inflacji może spaść o około 1,5 pkt proc.

Dodatkowo, obniżka taryfy gazowej zatwierdzona przez Urząd Regulacji Energetyki przełoży się na spadek inflacji o kolejne 0,2 pkt proc. W efekcie inflacja w lipcu może spaść poniżej 3 proc., zbliżając się do dolnej granicy celu inflacyjnego NBP (2,5 proc. +/- 1 pkt proc.).

Polityka pieniężna NBP: argumenty za i przeciw obniżkom

Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, ocenia, że "na czerwcowym posiedzeniu RPP raczej nie zdecyduje się na kolejne cięcie stóp procentowych, natomiast w lipcu, przy okazji nowej projekcji inflacji i PKB, taki ruch jest coraz bardziej prawdopodobny".

Argumenty za obniżką stóp:

Konsekwentne spadki inflacji poniżej prognoz

Kontynuacja trendu spadkowego inflacji bazowej

Zbliżający się efekt bazy statystycznej

Obniżka taryf gazowych

Argumenty przeciw obniżkom:

Silne dane z rynku pracy (wzrost płac o 9,3 proc.)

Rekordowy wzrost sprzedaży detalicznej (7,6 proc.)

Stabilna sytuacja w przemyśle

Potrzeba zachowania ostrożności w polityce pieniężnej

Ostrożny optymizm przed lipcowym posiedzeniem

Majowe dane o inflacji dostarczyły kolejnych argumentów za łagodzeniem polityki pieniężnej, jednak czerwcowe posiedzenie RPP prawdopodobnie zakończy się utrzymaniem stóp procentowych na poziomie 5,25 proc.

Kluczowe będzie lipcowe posiedzenie, kiedy Rada będzie dysponować nową projekcją makroekonomiczną oraz danymi o dalszym spadku inflacji. Ekonomiści są zgodni – jeśli trendy inflacyjne się utrzymają, druga obniżka stóp procentowych w tym roku stanie się bardzo prawdopodobna.

