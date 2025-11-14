Polska nie zdąży wydać wszystkich 60 mld euro z KPO do sierpnia 2026 roku, ale minister zapewnia o maksymalnym wykorzystaniu części grantowej.

Szczyt inwestycyjny z KPO przypadnie na przełom tego i przyszłego roku, co może podbić PKB o ok. 1%, według NBP.

Priorytety Polski 2050 na następne wybory to nowoczesność, konkurencyjność, wspieranie konsumentów i rozwój Polski lokalnej.

Partia planuje walczyć o dostępne żłobki, mieszkania i stabilną pracę, aby odbudować system wsparcia rodzin i poprawić dzietność

Polska nie wyda wszystkich środków z KPO. Jaki jest powód?

Minister funduszy i polityki regionalnej, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, wprost przyznała, że Polska nie zdąży wydać wszystkich pieniędzy przyznanych w ramach KPO przed ostatecznym terminem w sierpniu 2026 roku. Głównym powodem jest ogromna presja czasu. – Pędzimy, ścigamy się z czasem – zapewniła szefowa resortu, podkreślając, że priorytetem jest maksymalne wykorzystanie części grantowej. – Jeśli chodzi o część grantową, która jest dla Polski wyjątkowo korzystna, robimy wszystko, co możliwe, by te środki zostały jak najlepiej zainwestowane – zadeklarowała.

Na pytanie o to, ile środków z KPO ostatecznie nie zostanie wykorzystanych, minister odpowiedziała, że "to się okaże", podkreślając, że "te wszystkie inwestycje są już maksymalnie rozpędzone". Mimo nieuchronnej utraty części funduszy, rząd koncentruje wysiłki na jak najefektywniejszym rozdysponowaniu dostępnej puli, by zminimalizować straty i zmaksymalizować korzyści dla polskiej gospodarki.

Jaki wpływ na gospodarkę będą miały fundusze z KPO?

Pomimo wyścigu z czasem, napływające fundusze już teraz stanowią potężny impuls rozwojowy. Minister Pełczyńska-Nałęcz powołała się na dane Narodowego Banku Polskiego, które prognozują szczyt inwestycyjny na przełomie bieżącego i przyszłego roku. W tym okresie do gospodarki mają trafić dziesiątki miliardów złotych, a łącznie z innymi funduszami europejskimi – nawet setki miliardów.

Według szacunków Narodowego Banku Polskiego, napływające środki z KPO mogą podbić polskie PKB o około jeden punkt procentowy, a może nawet więcej. – To bardzo silny impuls rozwojowy i dowód na to, że KPO i fundusze europejskie realnie napędzają polską gospodarkę – oceniła minister, zaznaczając, że NBP jest instytucją niezależną od rządu, co dodaje wiarygodności tym prognozom.

Jakie są priorytety Polski 2050 na kolejne wybory?

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odniosła się również do strategii politycznej swojego ugrupowania, Polski 2050. Wskazała trzy główne filary, na których partia zamierza budować swój program przed wyborami w 2027 roku. Pierwszym z nich jest nowoczesność i konkurencyjność polskiego biznesu na arenie międzynarodowej. Drugi to ochrona interesów konsumentów. – Będziemy stać po stronie konsumentów i zwykłych ludzi, a nie wielkich grup interesu. (...) Państwo nie może być zakładnikiem lobby, jego celem musi być dobro mieszkańców – zadeklarowała.

Trzecim priorytetem jest rozwój Polski lokalnej, który ma być odpowiedzią na kryzys demograficzny. Minister podkreśliła, że rozwiązaniem nie jest stygmatyzowanie kobiet, lecz realne wsparcie dla rodzin. – Potrzebujemy dostępnych żłobków, mieszkań i stabilnej pracy na umowę o pracę, a nie fikcyjnego samozatrudnienia – stwierdziła, wskazując na przykłady Francji i Szwecji jako wzorów do naśladowania w polityce prorodzinnej.

