Część Polaków nie planuje wyjazdu na wakacje. Nie mają na to pieniędzy

Pieniądze ważnym czynnikiem dla Polaków w wyjazdach wakacyjnych

Wśród grupy nieplanujących wyjazdu na wakacje w sezonie (21 czerwca - 30 września) ponad połowa, czyli 55 proc. wskazuje jako powód brak "odpowiednich środków". Jak wynika z badania na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej przez ARC Rynek i Opinia co piąty uzasadniał brak wyjazdu zobowiązaniami, a taka sama grupa wskazywała, że nie czuje potrzeby, aby wyjeżdżać akurat w sezonie wakacyjnym. 21 proc. osób wskazało na powody prywatne, rodzinne i towarzyskie, w tym na brak odpowiedniego towarzystwa.

Jak wynika z raportu 46 proc. osób, które w tym sezonie wakacyjnym planują wyjazd, kluczowym czynnikiem jest koszt pobytu w konkretnym miejscu noclegowym. W tej grupie najbardziej na ceny uwagę zwracają osoby spędzające wakacje w Polsce (47 proc.) niż za granicą (41 proc.).

Dodano, że dla ponad jednej czwartej planujących wyjechać istotne jest bliskie lub bezpośrednie sąsiedztwo dzikiej przyrody, dla niemal co piątego respondenta bogate zaplecze, infrastruktura rekreacyjna i rozrywkowa w bliskiej odległości od miejsca noclegu, a 29 proc. respondentów deklaruje, że ważna jest dla nich estetyka i komfort miejsca docelowego. Ponadto 21 proc. wyjeżdżających zależy wyposażeniu w konkretne udogodnienia (np. telewizja, internet) na miejscu, 18 proc. kieruje się renomą miejsca noclegowego jako sprzyjającego relaksowi i wyciszeniu, a 13 proc. tym, czy miejsce noclegowe funkcjonuje w sposób zrównoważony.

Ile Polacy zamierzają wydać na wakacjach?

Osoby deklarujące wyjazd w Polsce lub zagranicę zapytano również, ile zamierzają nań wydać. W przypadku urlopowiczów zostających w kraju niespełna 30 proc. badanych na główny wyjazd wakacyjny chce przeznaczyć kwotę pomiędzy 1001 a 2000 zł na osobę. Co piąty respondent planuje wydać wyższą kwotę od 2001 do 3000 zł oraz tyle samo pytanych chce zmieścić się w budżecie poniżej 1000 zł.

Z kolei 30 proc. osób planujących pobyt za granicą deklaruje, że przeznaczy na to powyżej 5000 zł na osobę. Kolejne 20 proc. pytanych planuje wydać mniej niż 2000 zł na osobę lub nie wie jeszcze, ile wyda, 10 proc. respondentów planuje budżet od 4001 do 5000 zł, a po 15 proc. zadeklarowało kwoty od 2001 do 3000 zł i od 3001 do 4000 zł.

W publikacji zauważono również, że w tegorocznym letnim sezonie wakacyjnym wyjazdy w celach turystycznych z co najmniej jednym noclegiem poza miejscem zamieszkania planuje 70 proc. Polaków. Większość, bo 66 proc. respondentów, którzy mają już plany wakacyjne, na swój główny - tj. najdłuższy lub najważniejszy - wyjazd wakacyjny wybierze miejsce w Polsce, a 28 proc. wyjedzie za granicę.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI w terminie 20-29 maja 2024 r. - wyjaśniono. Próba w badaniu składała się z dwóch części, tj. z reprezentatywnej, ogólnopolskiej próby 1017 Polaków w wieku 18-65 lat oraz 1021 osób, które w sezonie letnim planują wyjechać na wyjazd turystyczny lub wypoczynkowy z co najmniej jednym noclegiem.

