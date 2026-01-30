Część Polaków unika faktur i paragonów. Uważają to za "wspieranie lokalnego biznesu"

Aż 12% konsumentów proponuje sprzedawcom obniżkę za brak paragonu.

32% firm spotkało się z propozycją transakcji bez faktury.

Rosną długi sprzedawców na straganach, co sugeruje walkę o przetrwanie.

Kupując bez paragonu, tracisz prawo do reklamacji.

Paragon? Nie dziękuję! Polacy i "etyka użytkowa"

Raport "Kultura finansowa Polaków" od BIG InfoMonitor i BIK ujawnia, że aż co ósma transakcja w Polsce może odbywać się poza oficjalnym obiegiem. Autorzy raportu wskazują, że problem nasila się podczas ferii zimowych, gdy w miejscowościach turystycznych pojawiają się liczne punkty usługowe i handlowe.

Aż 12% konsumentów przyznaje się do sugerowania sprzedawcom obniżki ceny w zamian za brak paragonu. Wielu z nich uważa, że w ten sposób wspiera małe firmy, które zmagają się z trudnościami.

Prof. Katarzyna Sekścińska z Uniwersytetu Warszawskiego tłumaczy to zjawisko jako "nowy rodzaj »etyki użytkowej«, w której liczy się efektywność, a nie ścisłe przestrzeganie reguł".

Jak przedsiębiorcy reagują na propozycje bez paragonu?

Zaskakujące jest, że aż 32% firm usługowych spotkało się z propozycją transakcji bez faktury w zamian za niższą cenę. Czy to oznacza, że przedsiębiorcy akceptują szarą strefę? Prezes BIG InfoMonitora, Paweł Szarkowski, wskazuje, że to często sposób na dostosowanie się do sezonowego popytu i presji cenowej.

Paweł Szarkowski zauważa, że solidarność turystów jest pozorna. Dowodem na to są rosnące długi podmiotów zajmujących się sprzedażą na straganach i targowiskach (PKD 47.81.Z).

Niespłacone zobowiązania sprzedawców oscypków i pamiątek sięgają 48,6 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 10 mln zł w ciągu roku. Z problemami zmagają się też firmy wypożyczające sprzęt rekreacyjny (PKD 77.21.Z), których długi wynoszą 46,6 mln zł.

Główny analityk BIG InfoMonitor, Waldemar Rogowski, podkreśla, że "sektor mikro-usług sezonowych zmaga się z dużą presją finansową, a gwałtowny wzrost zaległości na straganach sugeruje, że wiele z nich walczy o przetrwanie".

Waldemar Rogowski przypomina, że kupując bez paragonu, tracisz prawo do reklamacji.

BIG InfoMonitor, część Grupy BIK, to wiarygodne źródło danych o zadłużeniu i kondycji finansowej Polaków. W skład Grupy wchodzą Biuro Informacji Kredytowej S.A., Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. i Digital Fingerprints S.A.

