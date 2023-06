Często podróżujesz pociągami? PKP Intercity ogłasza nowy rozkład jazdy

Jak czytamy w komunikacie Ministerstwa Infrastruktury, powracają połączenia z Wieliszewa do Zegrza, z Ostrołęki do Chorzel oraz ze Świdnicy do Jedliny-Zdroju. Skróceniu ma ulec czas podróży m.in. z Warszawy do Radomia i z Krakowa do Bielska-Białej. "Zmiana rozkładu jazdy umożliwia wprowadzenie pociągów wakacyjnych i realizację prac m.in. na stacji Warszawa Zachodnia i Olsztyn Główny. Wakacyjna korekta rozkładu jazdy będzie obowiązywała od 11 czerwca do 2 września 2023 r" - zwraca uwagę MI.- Przywróciliśmy połączenia na Mazowszu – po 29 latach pociągi jeżdżą z Warszawy do Zegrza Południowego oraz z Ostrołęki do Chorzel. Na Dolnym Śląsku powróciło połączenie Świdnicy z Jedliną-Zdrojem. Dzięki podniesieniu prędkości pociągów osobowych do 160 km/h skrócił się do około godziny czas podróży z Warszawy do Radomia. W Krakowie został otwarty trzeci i zarazem ostatni most kolejowy nad Wisłą, co pozwala na prowadzenie ruchu pociągów po czterech torach między Krakowem Głównym i Krakowem Płaszowem - mówi, cytowany w komunikacie, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Szef resortu dodaje, że zakończyła się budowa łącznicy kolejowej w Kalwarii Zebrzydowskiej, co usprawni ruch kolejowy na trasie łączącej Małopolskę z woj. śląskim. - Czas przejazdu między Krakowem a Bielskiem-Białą skrócił się o ponad 10 minut. W województwie świętokrzyskim po nowej łącznicy Czarnca – Włoszczowa Północ jeżdżą regionalne pociągi pasażerskie, m.in. relacji Skarżysko-Kamienna – Częstochowa i Kielce – Częstochowa. Nowy tor między Centralną Magistralą Kolejową, a linią Kielce – Fosowskie daje przewoźnikom możliwości planowania lepszych połączeń m.in. w kierunku Warszawy i Łodzi. To wszystko to tylko najważniejsze korzystne zmiany wprowadzone wakacyjnym rozkładem jazdy na kolei - zaznacza Adamczyk. Jak poinformował w sobotę zarządca kolejowej infrastruktury, mieszkańcy Rzeszowa na Podkarpaciu od niedzieli mogą korzystać z nowych przystanków: Rzeszów Centrum, Rzeszów Politechnika, Rzeszów Staromieście, Rzeszów Pobitno.

W ramach budowy Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej od 11 czerwca uruchomione zostały nowe przystanki: Boguchwała Dolna, Głogów Małopolski Niwa, Kolbuszowa Górna. W woj. dolnośląskim w ramach odbudowy linii Świdnica – Jedlina - Zdrój, po ponad 20 latach znów można wsiąść do pociągu z pięciu przystanków: Bystrzyca Górna, Lubachów, Zagórze Śląskie, Jugowice, Jedlina-Zdrój. Dostęp do kolei zapewnią również dwa nowe: Burkatów i Jedlina-Zdrój Centrum. Natomiast mieszkańcy Dolnego Śląska od 8 czerwca mogą korzystać z nowego przystanku Boguszów Gorce Dzikowiec, a od niedzieli - Świdnica Zawiszów. W Małopolsce od 22 czerwca wracają bezpośrednie połączenia kolejowe do Zakopanego m.in. z Krakowa, Warszawy, Szczecina, Poznania i Gdyni. Od 15 czerwca powracają pociągi na trasę Tarnów – Muszyna. Z informacji PKP PLK wynika również, że od niedzieli powrócą pociągi na trasie Łódź – Drzewica. Składy pojadą po nowym moście nad Pilicą w Tomaszowie Mazowieckim. Będą też połączenia dalekobieżne m.in. Poznań - Kraków, Gdynia - Łódź - Kraków oraz regionalne Łódź - Drzewica.

