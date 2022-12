Nie będzie kolejnych podwyżek stóp procentowych? RPP ma plan

Stopy procentowe rosły od roku. W końcu RPP zdecydowała o utrzymaniu ich na jednym poziomie. Czyżby to był zwiastun rychłych obniżek stóp procentowych? Członkini Rady Polityki Pieniężnej Gabriela Masłowska na stronie internetowej Radia Maryja wystosowała komunikat, w którym to podkreśliła, że w świetle przewidywanych uwarunkowań makroekonomicznych jest obecnie zdania, że stabilizacja stóp procentowych w Polsce przez okres kilkunastomiesięczny stanowiłaby scenariusz optymalny.

"Najlepiej byłoby po prostu, aby polska gospodarka stopniowo pozbywała się zjawiska presji inflacyjnej w wyniku dokonanych już bardzo licznych, bo aż jedenastu podwyżek stóp procentowych i aby nie było potrzeby dokonywania dalszych podwyżek. Stłumienie popytu na kredyt jest już przecież bardzo znaczące. Można więc powiedzieć, że z punktu widzenia zjawisk na rynku kredytowym zaostrzanie polityki pieniężnej dało już pierwsze efekty i z biegiem czasu powinno się przełożyć także na obniżenie natężenia zjawisk inflacyjnych. Za bardzo ważne uważam to, aby chronić nasze życie gospodarcze od zmory wysokiego bezrobocia" - stwierdziła Gabriela Masłowska.

Kiedy spadną stopy procentowe?

A jaka czeka nas przyszłość? Czy RPP będzie skłonna do podwyższania stóp procentowych w kolejnych miesiącach? "Wedle mego przekonania istnieje dość duża szansa na to, że kolejną decyzją RPP o zmianie stóp procentowych będzie nie podwyżka, lecz obniżka stóp procentowych. Naturalnie nie wiemy jeszcze, kiedy do niej dojdzie, ale warto podkreślić, że uczestnicy rynków finansowych już zaczynają się zastanawiać nad tym, w którym momencie RPP będzie mogła dokonać tak zwanej pierwszej obniżki, czyli rozpocząć fazę łagodzenia polityki stóp procentowych. Myślę, że z pewną ostrożnością, ale już można brać pod uwagę scenariusz, w którym RPP będzie mogła obniżyć stopy procentowe w 2024 roku. Obniżka stóp procentowych w 2023 roku wydaje się obecnie mniej prawdopodobna, aczkolwiek i takiego scenariusza nie należy wykluczyć. Obniżka stóp w 2023 roku mogłaby być w sytuacji wystąpienia scenariusza radykalnego spadku inflacji. Tymczasem nie jest wykluczone, że bardziej bezpieczny dla naszej gospodarki byłby scenariusz stopniowego spadku inflacji, zgodnie z którym rozpoczęcie fazy obniżek stóp możliwe byłoby w roku 2024 " - zakomunikowała Gabriela Masłowska.

