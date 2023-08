Czternasta emerytura jest niesprawiedliwa? Ekspert wytyka błędy świadczenia

Ministerstwo Cyfryzacji nie zdąży. Nie wszyscy uczniowie otrzymają we wrześniu laptopy

14. emerytury są niesprawiedliwe? Ekspert nie pozostawia na nich suchej nitki

Gdy Jarosław Kaczyński ogłosił, że 14. emerytura wyniesie 2200 zł netto, później okazało się, że nie wszyscy dostaną tak wysoki przelew. Nie chodzi jednak o tych seniorów, którzy przekraczają próg 2900 zł. Pełne 2200 zł otrzymają ci, których świadczenia są wysokości emerytury minimalnej lub niższe, co wynika z tego, że czternastki nie są zwolnione z podatku. Osoby, które dostają nieco wyższe emerytury dostaną z czternastki mniej i to mimo tego, że kwota brutto (2650 zł) jest ta sama.

- Kwota zmniejszająca podatek wysokości 300 złotych dla wszystkich ta sama. Natomiast jeżeli ktoś ma niską emeryturę to znaczy, że mniej tej kwoty zmniejszającej podatek jakby konsumuje w swoim świadczeniu, więc więcej tej kwoty zostaje ze czternastki - wyjaśnia dr Antoni Kolek.

To jednak niejedyny problem czternastek. W Polsce aby zyskać minimalną emeryturę, trzeba przepracować 20 lat (w przypadku kobiet) lub 25 lat (w przypadku mężczyzn) na oskładkowanej umowie. W efekcie osoby, które pracowały mniej, dostaną wyższa czternastkę, niż osoby, które pracowały dłużej.

- Uważam, że sama czternastka z swojego założenia jest niesprawiedliwa, bo skoro osoby, które dłużej pracowały, pracowały legalnie, odprowadzały składki i jakby państwo zawarło z nimi kontrakt, im dłużej pracujesz, tym wyższą emeryturę otrzymasz. Finalnie nie dostają czternastki, podczas gdy osoby, które pracowały w życiu bardzo krótko, albo nawet pracowały w Polsce tylko jeden miesiąc, otrzymają czternastkę w całej wysokości. To jest zerwanie z jakimkolwiek kontraktem społecznym, to jest zerwanie z zaufaniem do państwa i tak naprawdę ta czternastka zupełnie psuje nasz system emerytalny, powodując tak, że nie możemy ufać państwu. Już ta zasada, że im dłużej pracujesz, tym więcej otrzymasz, wcale nie działa, bo czternastka właśnie tę zasadę zniszczyła - grzmi ekspert.

- Niestety obecny rząd wprowadzając tą czternastkę tak naprawdę zdemolował system emerytalny - skomentował Kolek.

