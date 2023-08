Rząd nie ma pieniędzy na 14. emerytury? Świadczenia dla seniorów zagrożone!

Jest już projekt budżetu na 2024 rok. Co się zmieni?

Z początku rząd nie planował podnoszenia 14. emerytur, co potwierdziła minister rodziny Marlena Maląg przyznając, że koszt wypłaty świadczenia będzie o 9 mld wyższy niż zaplanowano w budżecie. Pojawił się jednak problem, bo tych pieniędzy... nie można wypłacić.

- W ferworze rząd zapomniał zapewnić Funduszowi Solidarnościowemu środki na zwiększenie 'czternastki'. Opcje rządu: wypłacić wbrew ustawie, migiem znów nowelizować ustawę budżetową i opóźnić wypłatę, nie wypłacać. Co wybiorą? - napisał na X (Twitterze) dr Tomasz Lasocki z Uniwersytetu Warszawskiego.

Czy rząd wypłaci czternastki? Mają kilka opcji

W ocenie skutków regulacji można przeczytać, że większość dodatkowych pieniędzy ma pochodzić z Funduszu Solidarnościowego (8,96 mld zł) oraz z budżetu państwa (140 mln zł). Jak jednak podaje portal prawo.pl, nie ma obecnie podstawy prawnej, ani do wypłaty tych pieniędzy z budżetu państwa, ani udzieleniu pożyczki Funduszowi Solidarnościowemu, gdyż nie ma takowych w planie finansowym na 2023 rok.

- Rządzący na pewno postanowią zasilić Fundusz Solidarnościowy, który te 'czternastki' w tym roku będzie wypłacał, drenując do końca Fundusz Rezerwy Demograficznej albo uszczuplając tegoroczny budżet - mówił dla prawo.pl dr Lasocki.

Ekspert zauważa, że rząd może również przenieść wydatki budżetowe na inne cele. Aby to jednak zrobić musi wskazać skąd weźmie na to pieniądze, czyli "komu je zabierze". Co prawda w Funduszu Solidarnościowym przewidziano możliwość pożyczki, ale jak zaznacza dr Lasocki, aktualny plan finansowy nie przewiduje zaciągania tego zobowiązania.

Jak wskazał dr Sławomir Dudek, założyciel, prezes i główny ekonomista Instytutu Finansów Publicznych, rząd do sfinansowania czternastek zastosuje "kreatywną księgowość".

- Zrobi się jakąś karuzelę przelewów, pożyczek. Ministerstwo Finansóww zakresie optymalizacji patobudżetu uczy się od najlepszych mafii vatowskich, także nie jedna karuzla VATowska jest im znana - napisał Dudek na X.

