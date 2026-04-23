Czwarty wniosek Polski w ramach KPO zaakceptowany. Polska dostanie 7,2 mld euro

PAP
PAP
Anna Wojnowska
2026-04-23 12:18

Do Polski popłynie kolejny potężny strumień pieniędzy z Unii Europejskiej. Rząd poinformował o pozytywnej ocenie Komisji Europejskiej dla kolejnych wniosków o płatność z Krajowego Planu Odbudowy. To ponad 30 miliardów złotych, które mają zasilić kluczowe dla Polaków inwestycje.

Autor: Super Express Grafika informacyjna na czerwonym tle z napisem „SUPER PILNE!” w kolorach białym i żółtym, symbolizująca ważne wiadomości. W tle widoczny zarys globu ziemskiego. O kolejnej transzy środków z KPO, które zasilą polskie inwestycje, przeczytasz na Super Biznes.

Kiedy pieniądze trafią do Polski?

Jak wynika z oficjalnego komunikatu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Komisja Europejska wstępnie zaakceptowała szósty i siódmy wniosek Polski o płatność z KPO. Łączna kwota, o którą wnioskowała strona polska, to 6,9 miliarda euro, czyli ponad 30 miliardów złotych. Ta pozytywna ocena jest dowodem na to, że Polska skutecznie realizuje reformy i inwestycje zapisane w planie.

Portal Business Insider Polska i Polskie radio informowali, że decyzja KE była uzależniona od spełnienia przez Polskę określonych warunków, w tym reformy Państwowej Inspekcji Pracy. Dzięki tej decyzji, jak informuje rząd, już na początku czerwca do Polski wpłynie łącznie ok. 30,6 mld zł (7,2 mld euro). To fundusze, które mają wesprzeć kluczowe inwestycje poprawiające jakość życia Polaków oraz wzmacniające bezpieczeństwo państwa.

To nie koniec pieniędzy z KPO

Jak podkreśla rząd, do tej pory w ramach całego KPO podpisano już ponad milion umów na łączną kwotę blisko 210 mld zł, co stanowi prawie 87% całego budżetu dla Polski. Co więcej, jeszcze w tym roku planowane jest złożenie dwóch ostatnich wniosków o płatność. Według zapowiedzi, w 2026 roku do Polski ma spłynąć łącznie ok. 100 mld zł.

Na co zostaną przeznaczone te środki?

Pieniądze z czwartej transzy KPO nie trafią do budżetu bez celu. Zostaną one przeznaczone na finansowanie konkretnych, wcześniej zaplanowanych projektów, które mają modernizować polską gospodarkę. Środki te pozwolą na realizację inwestycji przez około trzy miesiące. Wśród kluczowych obszarów, które zyskają wsparcie, znajdują się projekty infrastrukturalne, cyfryzacja kraju, inwestycje w sieci energetyczne oraz rozbudowa i modernizacja systemów wodno-kanalizacyjnych. Fundusze te mają również napędzić transformację energetyczną, wspierając m.in. rozwój odnawialnych źródeł energii.

Pieniądze z KPO dzielą Europę. Polska z miliardami, Węgry z 9 proc. środków
