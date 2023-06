Czy aspartam jest rakotwórczy? Ujawniono nowe badania

W nadchodzącym miesiącu Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC), działająca w ramach WHO, prawdopodobnie zaklasyfikuje aspartam jako potencjalny czynnik rakotwórczy, informuje Reuters. Jednak w orzeczeniu agencji badawczej będzie tylko wzmianka o "potencjalnym zagrożeniu" związanym z powodowaniem nowotworu. Nie podano jednak precyzyjnej ilości aspartamu, która może prowadzić do tej choroby. Zalecenia dotyczące stosowania aspartamu mają być wydane przez komitet ekspertów WHO ds. dodatków do żywności, znanego jako JECFA (Wspólny Komitet Ekspertów WHO i Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa ds. Dodatków do Żywności).

JECFA prowadzi również badania nad stosowaniem aspartamu. Według Reuters, posiedzenie tego komitetu rozpoczęło się pod koniec czerwca, a wyniki ustaleń mają zostać ogłoszone tego samego dnia, kiedy IARC ogłosi swoją decyzję - 14 lipca. Aspartam to sztuczny środek słodzący, stosowany głównie w produktach spożywczych, takich jak napoje dietetyczne i gumy do żucia. Często używany jest jako substytut cukru do kawy i herbaty.

Na opakowaniach produktów spożywczych oznacza się go kodem E951. W ostatnim czasie aspartam coraz częściej pojawia się również w produktach farmaceutycznych, takich jak większość tabletek musujących. Dostępny jest także w postaci tabletek, które można stosować jako zamiennik cukru, pod różnymi nazwami handlowymi, takimi jak NutraSweet, Equal, Sugar Free czy Canderel.

