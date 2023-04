Na czym polega refundacja? Arkadiusz Grądkowski, prezes Izby Polmed

Konrad Karpiuk, Superbiznes: Co znajduje się w koszyku wyrobów medycznych i na czym polega ich refundacja?

Arkadiusz Grądkowski, prezes Izby Polmed: Wyroby medyczne to wszystkie urządzenia, z których jako pacjenci korzystamy. To urządzenia dostępne w sklepach medycznych, ale i sprzęt medyczny, z którego korzysta personel medyczny i dzięki któremu przeprowadzane są procedury medyczne w szpitalach. Natomiast refundacja ma miejsce wtedy, gdy państwo polskie dopłaca do konkretnego wyrobu lub finansuje dany zabieg medyczny. Taką refundację możemy podzielić na dwie części: na refundację w sklepach medycznych i procedurach medycznych z wykorzystaniem danego sprzętu medycznego.

Jak ten proces refundacji przebiega w polskich szpitalach?

Teraz bardzo dużo dzieje się w tej kwestii, ponieważ ministerstwo zdrowia planuje wprowadzić nowelizację ustawy, która reguluje kwestie finansowania wyrobów medycznych w szpitalach. Szykuje się olbrzymia zmiana, która jest niekorzystnie odbierana przez pacjentów, lekarzy, przedstawicieli przemysłu. Minister zdrowia chce sobie nadać kompetencję,w ramach której będzie mógł poprzez jednorazową decyzję zdecydować, w jakiej cenie w danym czasie będą sprzedawane konkretne sprzęty medyczne dla danego szpitala. Można to porównać do takiej sytuacji, kiedy to minister mówi do piekarza, że od dziś sprzedaje on bułki po 2 zł ,a chleb po 50 gr. Tak ma się właśnie stać z wyrobami medycznymi. Minister ma decydować jednogłośnie, po ile jakaś firma ma sprzedawać konkretny sprzęt medyczny. To potężne narzędzie w rękach ministra. To może spowodować, że firmy nie będą chciały inwestować w rynek polski. Możemy stać się krajem, w którym nie będzie stosowanych nowych technologii,a będzie się stosowało rozwiązania starsze, niewymagające inwestycji. Sprzeciw tej ustawie wyrażają nie tylko firmy medyczne, ale i szpitale, lekarze, pacjenci. Wszyscy na to patrzymy z niedowierzaniem i strachem.

A jak to wygląda w przypadku sklepów medycznych?

Tutaj dla odmiany dzieje się wiele dobrego. Jest lista pokazująca, ile minister zdrowia może dopłacić pacjentom do konkretnych produktów. W zeszłym roku zwiększono progi dopłat, więc pacjenci mają większy dostęp do lepszych produktów medycznych. W tym roku planowana jest kolejna aktualizacja przepisów, zwiększająca jeszcze bardziej dopłaty do wielu ważnych produktów jak np. protezy piersi, peruki.

EKG - Arkadiusz Grądkowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.