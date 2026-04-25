Ceny mieszkań w Polsce nie spadają systemowo, a jedynie stabilizują się, z lokalnymi korektami i niewielkimi wzrostami.

Wzrost liczby ofert i możliwość negocjacji dają kupującym wrażenie spadków, choć średnie ceny nadal rosną.

Kluczowe czynniki, takie jak stopy procentowe, deficyt mieszkań i koszty budowy, wciąż sprzyjają utrzymaniu wysokich cen.

Czy warto czekać na spadki, czy lepiej kupować teraz, korzystając ze stabilizacji i większej elastyczności sprzedających?

Jak wyglądają ceny mieszkań w Polsce w 2026 roku?

Na początek liczby, które najlepiej pokazują realny obraz rynku. Średnia cena mieszkań na rynku pierwotnym w Polsce w 2026 roku oscyluje wokół ok. 12 800 zł za mkw. w ofertach i ok. 11 900 zł za mkw. w transakcjach. Na rynku wtórnym jest nieco taniej – najczęściej w przedziale 10 400–11 500 zł za mkw.

Największe miasta nadal wyraźnie odstają od reszty kraju. W Warszawie ceny mieszkań dochodzą do 16–17 tys. zł za mkw., a w Krakowie utrzymują się na poziomie 15–16 tys. zł. W Trójmieście i Wrocławiu również przekraczają 13–14 tys. zł za mkw.

To poziomy, które jeszcze kilka lat temu wydawały się trudne do osiągnięcia. Dziś jednak kluczowe jest coś innego – tempo wzrostów wyraźnie wyhamowało. Rynek nie rośnie już tak dynamicznie jak w latach 2021–2023.

Czy ceny mieszkań spadają? Fakty kontra wrażenia

Wbrew popularnym opiniom ceny mieszkań nie spadają systemowo. Dane za 2025 rok pokazują wzrost na poziomie ok. 4,3 proc. rok do roku. W ujęciu kwartalnym dynamika wynosiła zazwyczaj 1–1,5 proc. Początek 2026 roku przynosi podobny obraz – lokalne korekty, ale bez wyraźnego trendu spadkowego.

W praktyce oznacza to jedno:

spadki są punktowe i zależą od konkretnej lokalizacji lub typu nieruchomości,

rynek wszedł w fazę stabilizacji, a nie przeceny.

To duża zmiana względem oczekiwań wielu kupujących, którzy liczyli na wyraźne obniżki po okresie wysokich stóp procentowych.

Dlaczego wielu Polaków ma wrażenie, że ceny mieszkań spadają? To złudzenie nie bierze się znikąd. W ostatnich miesiącach zmieniła się struktura rynku i sposób jego postrzegania. Po pierwsze, znacząco wzrosła liczba ofert. Kupujący mają dziś większy wybór niż rok czy dwa lata temu. Po drugie, wróciła możliwość negocjacji – coś, co w czasie boomu było praktycznie niemożliwe. Dodatkowo w statystykach pojawia się więcej tańszych mieszkań, np. z gorszą lokalizacją lub starszego budownictwa, co obniża średnią.

Efekt?

ceny mieszkań nie spadają, ale łatwiej je „urwać” przy negocjacjach,

rynek w niektórych segmentach przesunął się w stronę kupującego.

Co dziś naprawdę wpływa na ceny mieszkań?

Za poziom cen mieszkań odpowiada kilka kluczowych czynników – i żaden z nich nie wskazuje na gwałtowne spadki. Pierwszy to stopy procentowe. Każde obniżenie o 0,25 punktu procentowego zwiększa zdolność kredytową nawet o 15–20 tys. zł. To oznacza większy popyt i presję na ceny. Drugi czynnik to deficyt mieszkań. Luka mieszkaniowa w Polsce nadal szacowana jest nawet na około 1,3 mln lokali. To strukturalny problem, który ogranicza możliwość spadków cen. Trzeci element to koszty budowy – materiały, robocizna i nowe regulacje podnoszą ceny nowych inwestycji. Czwarty to popyt, napędzany rosnącymi wynagrodzeniami, migracją do dużych miast i aktywnością inwestorów. Wniosek jest prosty: fundamenty rynku nadal sprzyjają utrzymaniu wysokich cen mieszkań.

Prognozy na 2026 rok. Spadki czy wzrosty?

Prognozy na najbliższe miesiące są dość spójne. Większość analiz wskazuje na wzrost cen mieszkań w przedziale 3–5 proc. rok do roku.

W dużych miastach tempo może być nawet nieco wyższe, choć nadal dalekie od boomu sprzed kilku lat.

Scenariusz bazowy zakłada tzw. „miękkie lądowanie” rynku:

brak gwałtownych spadków,

umiarkowane wzrosty zbliżone do inflacji.

Nie ma dziś sygnałów, które wskazywałyby na załamanie rynku nieruchomości.

Gdzie ceny mieszkań mogą spaść, a gdzie nadal rosnąć?

Rynek nieruchomości w Polsce jest bardzo zróżnicowany.

Spadki cen mieszkań są możliwe przede wszystkim w:

mniejszych miastach,

lokalizacjach o słabszym popycie,

starszym budownictwie.

Z kolei wzrosty nadal widać w:

największych aglomeracjach,

nowych inwestycjach,

dobrze skomunikowanych dzielnicach.

Różnice regionalne potrafią sięgać nawet kilku tysięcy złotych za mkw., co oznacza, że nie ma jednego „ogólnopolskiego trendu”.

Większy dostęp do mieszkań

Czy dziś bardziej opłaca się kupić mieszkanie niż rok temu? Paradoksalnie – tak. Choć ceny mieszkań są nadal wysokie, dostępność nieruchomości poprawiła się nawet o 20–30 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Powód? Wynagrodzenia rosną szybciej niż ceny, a warunki kredytowe są nieco łatwiejsze niż w latach 2023–2024. Do tego dochodzi większa elastyczność sprzedających i większy wybór ofert. Efekt jest taki, że realnie zakup mieszkania jest dziś dla wielu osób łatwiejszy niż jeszcze niedawno.

Czy warto czekać na spadki cen mieszkań?

To pytanie zadaje sobie dziś większość kupujących. Odpowiedź nie jest jednoznaczna, ale dane wskazują pewien kierunek.

Jeśli ktoś czeka:

ryzykuje, że ceny mieszkań nie spadną,

może stracić zdolność kredytową przy zmianie warunków.

Jeśli ktoś kupuje teraz:

korzysta ze stabilizacji rynku,

ma większe pole do negocjacji.

Najważniejszy wniosek jest prosty: rynek raczej nie „załamie się”, a decyzja zależy bardziej od sytuacji finansowej kupującego niż od oczekiwanych spadków.

Co naprawdę dzieje się z cenami mieszkań? Ceny mieszkań w Polsce nie spadają w sposób systemowy. Rynek wszedł w fazę stabilizacji, a prognozy wskazują raczej na niewielkie wzrosty niż przeceny. Kupujący mają dziś więcej możliwości negocjacji i większy wybór, ale to nie oznacza powrotu do tanich mieszkań. Najważniejsze jest jedno: decyzję o zakupie warto opierać na własnej sytuacji, a nie na nadziei, że rynek nagle się załamie.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy ceny mieszkań spadną w 2026 roku? Raczej nie – możliwa jest stabilizacja lub niewielki wzrost.

Czy warto czekać na spadki? Tylko jeśli liczymy na lokalne okazje, nie na szeroki trend.

Czy mieszkania są przewartościowane? W części lokalizacji tak, ale nie w skali całego rynku.

Czy kredyty będą tańsze? Tak, wraz ze spadkiem stóp procentowych, co może zwiększyć popyt i wpływać na ceny mieszkań.

