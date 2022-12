i Autor: Shutterstock

Drożyzna

Czy inflacja przyhamuje? Dziś GUS poda ważne dane

Dzisiaj (15.12.2022) GUS podane dane za listopad. Według wstępnych odczytów w listopadzie inflacja nieznacznie spadła do 17,4 proc., wobec 17,9 proc. w październiku. Zdaniem wielu ekonomistów wygaszanie tak olbrzymiej inflacji potrwa wiele lat, a ceny już nie spadną. Zadaniem polskiego banku centralnego jest sprowadzenie inflacji do poziomu 2,5 proc. (+/-1 proc.). Według rządowych założeń budżetowych pod koniec 2023 r. inflacja ma wynieść 10 proc. Równie optymistycznie patrzy w przyszłość prezes NBP Adam Glapiński, który zakłada, że inflacja zacznie systematycznie spadać w II kwartale przyszłego roku. Co na to ekonomiści?