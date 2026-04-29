Czy kurierzy pracują 3 maja 2026? Uważaj na planowanie przesyłek w majówkę

Anna Wojnowska
2026-04-29 11:44

Majówka 2026 to czas odpoczynku, ale również wyzwanie dla logistyki i dostaw. Jeśli czekasz na ważną paczkę lub planujesz wysyłkę, musisz liczyć się ze zmienionym harmonogramem firm kurierskich. Sprawdź dokładnie, jak działają przewoźnicy 3 maja, aby uniknąć opóźnień.

Kurier Pocztex z paczkami idzie chodnikiem przy bloku, w tle widać zaparkowany samochód dostawczy i polską flagę. Informacje o pracy kurierów w majówkę znajdziesz na Super Biznes.

i

Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Kurier Pocztex z paczkami idzie chodnikiem przy bloku, w tle widać zaparkowany samochód dostawczy i polską flagę. Informacje o pracy kurierów w majówkę znajdziesz na Super Biznes.

Czy kurierzy pracują 3 maja 2026? Najważniejsze zasady

Wielu z nas planuje zakupy z dostawą do domu na ostatnią chwilę i zastanawia się, czy kurierzy pracują 3 maja. Odpowiedź jest krótka: nie. Zgodnie z obowiązującym prawem, Święto Konstytucji 3 Maja (w 2026 roku przypadające w niedzielę) to dzień ustawowo wolny od pracy. W tym czasie żadna z wiodących firm kurierskich nie realizuje doręczeń ani odbiorów paczek. Analogiczna sytuacja ma miejsce 1 maja w Święto Pracy.

Polecany artykuł:

Harmonogram InPost w majówkę 2026

InPost przewidział specjalny tryb pracy na długi weekend. Aby paczka dotarła na czas do Paczkomatu lub pod drzwi, konieczne może być skorzystanie z dodatkowych usług.

  • 30 kwietnia (czwartek): Doręczenia w trybie standardowym. Przesyłki nadane tego dnia bez usług dodatkowych (Paczka w Weekend lub Dostawa w sobotę) zostaną doręczone dopiero 4 maja (poniedziałek).
  • 1 maja (piątek): Nieczynne. Firma nie realizuje odbiorów ani doręczeń.
  • 2 maja (sobota): Odbiory z maszyn Paczkomat do 12:00 oraz nadania weekendowe (paczki nadane w ten sposób dotrą do odbiorców 4 maja). Tego dnia realizowane są wyłącznie doręczenia z wykupioną opcją "Paczki w Weekend" oraz przesyłek kurierskich z dostawą w sobotę.
  • 3 maja (niedziela): Nieczynne. Firma nie realizuje odbiorów ani doręczeń.
Majówka w ogrodzie- nowe promocje w Lidl
Galeria zdjęć 10

Polecany artykuł:

Jak dostarcza paczki DHL w długi weekend?

Firma DHL w dni świąteczne wstrzymuje swoje działania operacyjne, jednak w sobotę pomiędzy dniami wolnymi pracuje normalnie.

  • 30 kwietnia (czwartek): Praca odbywa się standardowo (ze zmodyfikowanym układem sieci w nocy z czwartku na piątek).
  • 1 maja (piątek): DHL nie świadczy usług – jest to dzień wolny od pracy.
  • 2 maja (sobota): Praca odbywa się standardowo.
  • 3 maja (niedziela): DHL nie świadczy usług – dzień wolny od pracy.
  • 4 maja (poniedziałek): Praca odbywa się standardowo, ale ze względu na nagromadzenie przesyłek z długiego weekendu, możliwe są zwiększone wolumeny i opóźnienia.

Polecany artykuł:

DPD – godziny pracy i terminy doręczeń

Planując wysyłkę za pośrednictwem DPD, warto pamiętać o wydłużonym czasie oczekiwania na paczki nadane przed samym weekendem.

  • 30 kwietnia (czwartek): Standardowe paczki nadane tego dnia będą w doręczeniu w poniedziałek (4 maja). Wyjątkiem są przesyłki z dodatkową usługą "doręczenie w sobotę", które zostaną zrealizowane zgodnie ze zleceniem.
  • 1 maja (piątek): Dzień ustawowo wolny od pracy.
  • 2 maja (sobota): Obsługa prowadzona jest w trybie sobotnim (Contact Center czynne do godziny 14:00). Paczki nadane tego dnia zostaną doręczone 4 maja (poniedziałek).
  • 3 maja (niedziela): Dzień ustawowo wolny od pracy.
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

INPOST
DHL
MAJÓWKA
3 MAJA
KURIERZY