Czy kurierzy pracują 3 maja 2026? Uważaj na planowanie przesyłek w majówkę

Czy kurierzy pracują 3 maja 2026? Najważniejsze zasady

Wielu z nas planuje zakupy z dostawą do domu na ostatnią chwilę i zastanawia się, czy kurierzy pracują 3 maja. Odpowiedź jest krótka: nie. Zgodnie z obowiązującym prawem, Święto Konstytucji 3 Maja (w 2026 roku przypadające w niedzielę) to dzień ustawowo wolny od pracy. W tym czasie żadna z wiodących firm kurierskich nie realizuje doręczeń ani odbiorów paczek. Analogiczna sytuacja ma miejsce 1 maja w Święto Pracy.

Harmonogram InPost w majówkę 2026

InPost przewidział specjalny tryb pracy na długi weekend. Aby paczka dotarła na czas do Paczkomatu lub pod drzwi, konieczne może być skorzystanie z dodatkowych usług.

30 kwietnia (czwartek): Doręczenia w trybie standardowym. Przesyłki nadane tego dnia bez usług dodatkowych (Paczka w Weekend lub Dostawa w sobotę) zostaną doręczone dopiero 4 maja (poniedziałek).

1 maja (piątek): Nieczynne. Firma nie realizuje odbiorów ani doręczeń.

Nieczynne. Firma nie realizuje odbiorów ani doręczeń. 2 maja (sobota): Odbiory z maszyn Paczkomat do 12:00 oraz nadania weekendowe (paczki nadane w ten sposób dotrą do odbiorców 4 maja). Tego dnia realizowane są wyłącznie doręczenia z wykupioną opcją "Paczki w Weekend" oraz przesyłek kurierskich z dostawą w sobotę.

3 maja (niedziela): Nieczynne. Firma nie realizuje odbiorów ani doręczeń.

10

Jak dostarcza paczki DHL w długi weekend?

Firma DHL w dni świąteczne wstrzymuje swoje działania operacyjne, jednak w sobotę pomiędzy dniami wolnymi pracuje normalnie.

30 kwietnia (czwartek): Praca odbywa się standardowo (ze zmodyfikowanym układem sieci w nocy z czwartku na piątek).

1 maja (piątek): DHL nie świadczy usług – jest to dzień wolny od pracy.

DHL nie świadczy usług – jest to dzień wolny od pracy. 2 maja (sobota): Praca odbywa się standardowo.

3 maja (niedziela): DHL nie świadczy usług – dzień wolny od pracy.

4 maja (poniedziałek): Praca odbywa się standardowo, ale ze względu na nagromadzenie przesyłek z długiego weekendu, możliwe są zwiększone wolumeny i opóźnienia.

DPD – godziny pracy i terminy doręczeń

Planując wysyłkę za pośrednictwem DPD, warto pamiętać o wydłużonym czasie oczekiwania na paczki nadane przed samym weekendem.

30 kwietnia (czwartek): Standardowe paczki nadane tego dnia będą w doręczeniu w poniedziałek (4 maja). Wyjątkiem są przesyłki z dodatkową usługą "doręczenie w sobotę", które zostaną zrealizowane zgodnie ze zleceniem.

1 maja (piątek): Dzień ustawowo wolny od pracy.

Dzień ustawowo wolny od pracy. 2 maja (sobota): Obsługa prowadzona jest w trybie sobotnim (Contact Center czynne do godziny 14:00). Paczki nadane tego dnia zostaną doręczone 4 maja (poniedziałek).

3 maja (niedziela): Dzień ustawowo wolny od pracy.

