Wolne za 11 listopada 2023

Zgodnie z Kodeksem pracy, w przypadku, gdy święto przypada na sobotę, pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy w ramach okresu rozliczeniowego. Kodeks pracy precyzyjnie określa, że każde święto przypadające w okresie rozliczeniowym i nieprzypadające na niedzielę obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Oznacza to, że pracownikowi należy się dzień wolny za to święto, które wypadło w sobotę.

Jeśli okres rozliczeniowy w firmie lub instytucji jest miesięczny, to pracownik powinien otrzymać ten dodatkowy dzień wolny jeszcze w listopadzie. Pracodawca, który nie udzieli pracownikowi tego dnia wolnego, może być ukarany grzywną zgodnie z przepisami.

Czytaj także: Wolne za 11 listopada na umowie zlecenie. Dla kogo dodatkowy dzień wolny?

Jednak istnieje pewien wyjątek od tej reguły. Jeśli pracownik jest na zwolnieniu chorobowym i obejmuje ono 11 listopada, to nie przysługuje mu dodatkowy dzień wolny. Natomiast, jeśli zwolnienie kończy się w piątek, 10 listopada, lub pracownik będzie nadal niezdolny do pracy od 12 listopada, to zachowuje on prawo do dodatkowego dnia wolnego.

Dzień wolny za 11 listopada 2023. Kto decyduje o terminie?

Dzień wolny za święto w sobotę nie jest urlopem, więc nie jest konieczne ustalenie z pracownikiem, kiedy chce go odebrać. Niektóre firmy pozostawiają furtkę, czasami nawet bardzo szeroko otwartą (np. wybór dowolnego dnia w listopadzie od odebrania wolnego za 11 listopada), ale zasada jest prosta. Przedsiębiorca sam wyznacza termin dnia wolnego do odbioru za sobotnie święto. Może więc swobodnie narzucić odbiór dnia wolnego wszystkim pracownikom np. 10 listopada. Bardziej elastyczne podejście jest tylko wyrazem jego dobrej woli.

QUIZ PRL. Nauczyciele w PRL Pytanie 1 z 10 1. Panie od pierwszaków faworyzowały kilka osób (głównie dziewczynek), ponieważ: uważały, że będą one dawać dobry przykład lubiły hodować lizusów sądziły, że to normalne Dalej