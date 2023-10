Wolne za 11 listopada na umowie zlecenie. Za święto w sobotę 11 listopada należy się dodatkowy dzień wolny?

Tusk wypłaci zaległe 800 plus? To ekstra 2100 zł na jedno dziecko

Wolne kwestią umowy z pracodawcą

Umowa zlecenie i umowa o dzieło - to bardzo często spotykane w Polsce formy zatrudnienia. Obie są umowami cywilnoprawnymi, ale każda z nich związana jest z różnymi przywilejami i obowiązkami, zarówno pracownika jak i pracodawcy. W przypadku umowy zlecenia obowiązują zasady Kodeksu Cywilnego nie zaś Kodeksu Pracy. Pracownik na umowie zlecenie nie posiada praw do płatnego urlopu wypoczynkowego, urlopu macierzyńskiego oraz nie posiada okresu wypowiedzenia umowy.

Przy umowie o dzieło pracownik nie ma żadnej gwarantowanej stawki – ani godzinowej, ani miesięcznej. Ta zależna jest od pracodawcy. Dodatkowo od takiej umowy nie odprowadza się składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (emerytalnej, rentowej, chorobowej, wypadkowej). To sprawia, że osoba pracująca na umowę o dzieło może zarobić więcej, ale nie będzie miała dostępu np. do płatnego urlopu, świadczeń z tytułu choroby, praw do emerytury. Inaczej jest, jeśli dzieło wykonywane jest na rzecz własnego pracodawcy (osoba jest już zatrudniona w firmie na umowę o pracę), kiedy kontrakt podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym.

W przypadku takiej formy zatrudnienia wszystko jest kwestią umowną pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem. Dotyczy to zwłaszcza urlopu wypoczynkowego i właśnie dni wolnych ustawowo jak 11 listopada.

Zlecenie rozliczanymi nie według dni pracy, ale stawką za godziny, także jest kwestią umowną. Innym rozwiązaniem jest uwzględnienie już w wysokości stawki godzinowej (odpowiednio w związku z tym wyższej) okoliczności, że zleceniobiorca w dni przysługującego mu odpoczynku nie będzie otrzymywał żadnego wynagrodzenia.

Co do zasady dzień do odebrania musi przypadać w tym samym miesiącu, w którym wypadło święto.

