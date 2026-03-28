W 2026 roku Niedziela Palmowa (29 marca) będzie niedzielą handlową, co oznacza, że większość sklepów będzie otwarta.

Przepisy dopuszczają handel w każdą niedzielę poprzedzającą Wielkanoc, ułatwiając przygotowania do świąt.

W 2026 roku zaplanowano 8 niedziel handlowych, m.in. 25 stycznia, 29 marca i trzy niedziele w grudniu.

Pomimo ogólnego zakazu handlu, małe sklepy prowadzone przez właścicieli oraz punkty gastronomiczne i rozrywkowe mogą działać w każdą niedzielę.

Niedziela Palmowa 2026 a zakaz handlu

Niedziela Palmowa to ważny moment w kalendarzu chrześcijańskim, rozpoczynający Wielki Tydzień. W praktyce codziennej wielu Polaków zastanawia się jednak, czy tego dnia można zrobić zakupy.

W Polsce od 2018 roku obowiązują przepisy ograniczające handel w niedziele. Z czasem zostały one zaostrzone i obecnie liczba wyjątków została ograniczona do zaledwie ośmiu niedziel handlowych w roku.

Czy sklepy są otwarte 29 marca 2026

W 2026 roku Niedziela Palmowa przypada na 29 marca i – co istotne – jest to jedna z niedziel handlowych. Oznacza to, że zakaz handlu nie obowiązuje, a większość sklepów, galerii handlowych i punktów usługowych działa w standardowych godzinach.

Przepisy jasno wskazują, że handel jest dozwolony w każdą niedzielę poprzedzającą Wielkanoc. Dzięki temu konsumenci mają możliwość przygotowania się do świąt bez konieczności robienia zakupów z wyprzedzeniem.

Niedziele handlowe 2026 – pełna lista dat

Zgodnie z aktualnym harmonogramem, niedziele handlowe w 2026 roku przypadają w następujących terminach:

25 stycznia 2026

29 marca 2026

26 kwietnia 2026

28 czerwca 2026

30 sierpnia 2026

6 grudnia 2026

13 grudnia 2026

20 grudnia 2026.

To właśnie te dni pozwalają na swobodne zakupy w niedzielę, szczególnie przed ważnymi okresami sprzedażowymi i świętami.

Kto może handlować mimo zakazu

Choć większość niedziel objęta jest ograniczeniami, przepisy przewidują wyjątki. Zakaz dotyczy głównie dużych sklepów i centrów handlowych.

Działać mogą natomiast małe sklepy, jeśli za ladą stoi właściciel. Otwarta pozostaje również gastronomia – restauracje, kawiarnie oraz miejsca rozrywki funkcjonują bez zmian.

Regulacje dotyczące handlu w niedziele od lat budzą emocje. Część osób postrzega je jako utrudnienie, zwłaszcza gdy weekend to jedyny czas na większe zakupy. Inni z kolei doceniają możliwość spokojnego spędzenia dnia z rodziną.

PTNW - Miłosz Bembinow