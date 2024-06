Czy Obajtek zostanie zatrzymany? Miał zostać namierzony

Ikea oferuje pracę z wysokimi zarobkami. Obowiązki to gra na komputerze

Przesłuchanie Obajtka - ultimatum oraz groźba zatrzymania

Szczerba zaznaczył, że w przypadku nieobecności Obajtka o godz. 15, będzie to drugie niestawiennictwo, które „będzie wyczerpywało definicję uporczywego niestawiennictwa”. Zaapelował, by Daniel Obajtek „natychmiast przyjeżdżał do Warszawy, ponieważ konsekwencje będą dla niego bardzo dotkliwe”. Wcześniej mówił, że konsekwencją będzie wniosek o "zarządzenie zatrzymania i doprowadzenia".

W pierwszej części środowego posiedzenia komisji, z jej składu wyłączono Andrzeja Śliwkę (PiS). Wniosek w tej sprawie złożył poseł Szczerba, tłumacząc, że Śliwka w poprzedniej kadencji parlamentu pełnił funkcję wiceszefa MAP, który nadzorował państwowe spółki, w tym Orlen. Szef komisji wyraził więc wątpliwość co do bezstronności Śliwki w dalszych pracach komisji, w tym jeśli chodzi o przesłuchanie Obajtka. Śliwka z kolei tłumaczył, że w żaden sposób zakres jego działalności w MAP nie pokrywa się z zakresem prac komisji. "Traktuję ten wniosek jako kolejny aspekt walki politycznej" - ocenił Śliwka.

Namierzenie Obajtka – wpis na platformie X

- Oficjalnym właścicielem apartamentu jest BBID Ltd, firma deweloperska, która przekształciła podupadły budynek w luksusowe mieszkania. Właściciele firmy są blisko związani z rządem Viktora Orbana. Mają też powiązania biznesowe z zięciem węgierskiego premiera, Istvánem Tiborczem (…) mediach społecznościowych. Dzięki materiałom, które zamieszczał przez ostatnie tygodnie zidentyfikowaliśmy miejsca, w którym nagrywa część filmików. To apartament ale także pobliski park miejski – informuje dziennikarz Mariusz Gierszewski na platformie X.

