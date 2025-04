i Autor: SHUTTERSTOCK

Rynek ziemi rolnej

Zakaz sprzedaży państwowej ziemi rolnej na kolejne 10 lat? Decyzja w rękach posłów

Przyszłość polskiej ziemi rolnej należącej do Skarbu Państwa stoi pod znakiem zapytania. Obecny zakaz sprzedaży tych gruntów wygasa w kwietniu 2026 roku, ale na horyzoncie pojawiła się inicjatywa ustawodawcza, która może znacząco zmienić tę perspektywę. Sprawdzamy, o co chodzi i co to oznacza dla rolników.