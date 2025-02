Waloryzacja 800 plus. Nawet 1600 zł na dziecko. Kto mógłby tyle dostać?

Turystyka zimowa w kryzysie

Największe straty poniesie sektor turystyki zimowej. Prognozy IOŚ-PIB wskazują, że nawet w regionach górskich grubość pokrywy śnieżnej może spaść do zaledwie 0,8 cm w scenariuszu zakładającym brak działań na rzecz redukcji emisji. "To praktycznie oznacza koniec naturalnego śniegu w polskich górach," piszą autorzy prognozy. Ośrodki narciarskie staną przed koniecznością masowych inwestycji w systemy sztucznego naśnieżania, co znacząco podniesie koszty operacyjne i ceny dla końcowych użytkowników.

Rolnictwo przed wyzwaniami

Drastyczne zmniejszenie liczby dni z pokrywą śnieżną - nawet o 67 dni w niektórych regionach - będzie miało poważny wpływ na rolnictwo. Brak naturalnej izolacji w postaci śniegu może prowadzić do wymarzania ozimin. Dodatkowo, zmniejszona retencja wody w glebie zwiększy ryzyko suszy w okresie wegetacyjnym, co może skutkować niższymi plonami i wzrostem cen żywności.

Energetyka i infrastruktura

Zmiany klimatyczne wymuszą także transformację w sektorze energetycznym. Łagodniejsze zimy mogą wprawdzie zmniejszyć zapotrzebowanie na energię do ogrzewania, ale jednocześnie wzrośnie zapotrzebowanie na klimatyzację w cieplejszych miesiącach. Infrastruktura miejska będzie wymagała adaptacji do nowych warunków pogodowych, co wiąże się z dodatkowymi nakładami inwestycyjnymi.

Woda jako strategiczny zasób

Zmniejszenie pokrywy śnieżnej będzie miało bezpośredni wpływ na gospodarkę wodną kraju. Mniejsza retencja naturalna oznacza konieczność zwiększenia inwestycji w sztuczne zbiorniki retencyjne i systemy zarządzania wodą. To z kolei przełoży się na wzrost kosztów w przemyśle i rolnictwie.

Perspektywy adaptacji

Eksperci podkreślają, że kluczowe znaczenie dla przyszłości polskiej gospodarki będzie miała zdolność do adaptacji do nowych warunków klimatycznych. Niezbędne będą znaczące inwestycje w innowacyjne technologie i rozwiązania zwiększające odporność poszczególnych sektorów na zmiany klimatu. Szczególnie istotne będzie wspieranie transformacji w regionach górskich, których gospodarka w dużej mierze opiera się na turystyce zimowej.

Prognozy wskazują, że skutki ekonomiczne będą znacznie poważniejsze w scenariuszu zakładającym brak działań na rzecz redukcji emisji (RCP8.5), co podkreśla znaczenie aktywnej polityki klimatycznej dla przyszłości polskiej gospodarki.

Więcej o projekcjach zmian klimatu można dowiedzieć się korzystając z portalu klimada2.ios.gov.pl/klimat-scenariusze-portal