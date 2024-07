Czy powstanie kontynuacja kultowej bajki "Reksio"?

Gdzie Polacy jeżdżą do pracy sezonowej?

To właśnie w Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej powstawały takie kultowe bajki jak: Reksio, Smok Wawelski czy Bolek i Lolek, na których wychowało się w PRL, kilka pokoleń dzieci. Czy dorośli już Polacy mają sentyment do kreskówek z tamtych lat?

Sentyment starszych pokoleń widzów oglądających bajki pochodzące ze Studia Filmów Rysunkowych jest ogromny i nie zmienia się od lat. Uwielbiam siadać w pierwszych rzędach Kina Kreska podczas seansów naszych bajek, by obserwować reakcje dorosłych i dzieci, którzy świetnie bawią się i wzruszają oglądając nasze filmy. Dbamy o to, aby nasi goście mieli okazję obejrzeć również mniej znane animacje, które powstały w Studiu, a są równie wciągające i świetne technicznie.

Czy odświeżanie kultowych produkcji z PRL trafia też do młodych?

Oczywiście! Nasz dział dystrybucji filmów ma ręce pełne roboty i wysyła filmy do całej Polski oraz za granicę. Ponadczasowość i uniwersalność bajek, które powstawały w bielskim Studiu sprawia, że choć te animacje różnią się od powstających współcześnie to nadal wzbudzają żywe emocje wśród dzieci. A może to właśnie ich wyjątkowa już dziś forma sprawia, że nasi najmłodsi widzowie z wypiekami na twarzy śledzą próby naprawiania świata przez Reksia albo ze śmiechem podążają za przygodami Pampaliniego?

Z jakich przyczyn w telewizji nie emitowane są bajki z tamtych lat? Czy oznacza to brak zainteresowania widzów kreskówkami z tamtych lat?

Nasze bajki były przez lata emitowane w polskich stacjach telewizyjnych. Dziś dzieci i ich rodzice już mniej chętnie włączają kanały telewizyjne, by oglądać swoje ulubione bajki, wybierając w zamian za to serwisy internetowe. Działamy więc, aby pojawić się również tam.

Czy jest to opłacalny biznes?

Studio Filmów Rysunkowych jako państwowa instytucja kultury podejmuje się realizacji projektów nie skupiając się na ich celach biznesowych. Oczywiście każdorazowo musimy mieć zapewnione finansowanie dla projektów, a pochodzi ono z różnych grantów, to jednak naszym celem nie jest przede wszystkim zarabianie. Zadaniem instytucji jaką jest Studio jest promowanie i rozwój polskiego filmu, w szczególności animacji. A że jest to na tyle popularna i istotna społecznie część polskiej kultury i rozrywki to oczywiście stanowi ważne źródło przychodu dla naszej instytucji.

Czy jest obecnie szansa na stworzenie nowej polskiej kultowej kreskówki na miarę Reksia czy Bolka i Lolka? A może kontynuacji tych bajek?

W Studiu prace kreatywne trwają nieprzerwanie od 77 lat, pomimo niekiedy drastycznie zmieniającej się sytuacji finansowej w polskiej branży animacji. Oczywiście świetnie byłoby powtórzyć sukces, również międzynarodowy, jaki odniosły nasze kultowe bajki, nie możemy tu jednak zapominać o olbrzymich budżetach jakich dziś wymaga stworzenie takiej superprodukcji. Obecnie pracujemy w Studiu nad bardziej… kameralnym projektem. Znaleźliśmy swoją niszę i serial „Bystre Oczka”, który jest teraz w produkcji to projekt unikatowy. Dzięki swojej plastyce i sposobie prowadzenia animacji fantastycznie trafia do najmłodszych widzów, a i rodzice są zadowoleni. Dzieci po obejrzeniu odcinka serialu „Bystre Oczka” nie czują się przebodźcowane, a wręcz przeciwnie - zainspirowane do zabawy poza ekranem.

W maju tego roku otworzyliście Państwo Interaktywne Centrum Bajki i Animacji OKO, na jakie atrakcje mogą liczyć tutaj zwiedzający?

Studio Filmów Rysunkowych jest producentem filmów animowanych i to właśnie o produkcji filmów opowiadamy w Interaktywnym Centrum Bajki i Animacji. OKO to przede wszystkim wystawa przybliżająca naszym gościom proces powstawania klasycznego filmu rysunkowego. Krok po kroku prowadzimy naszych odwiedzających przez kolejne etapy tworzenia animacji – od scenariusza, przez wykreowanie postaci, aż po ich ożywienie poprzez wprawienie w ruch i udzielenie głosu. Na wystawie można dowiedzieć się mnóstwo ciekawostek i poznać tajniki powstawania klasycznej animacji.

W Centrum Bajki i Animacji OKO działa również Kino Kreska. Repertuar naszego kina to bajki z archiwum Studia Filmów Rysunkowych, współczesne kino familijne oraz filmy studyjne. Od września w Kinie Kreska ruszamy z projektem edukacji filmowej dla dzieci i młodzieży, przeglądami filmowych oraz Dyskusyjnym Klubem Filmowym.

Nasze Kino to także przestrzeń do organizacji rozmaitych wydarzeń kulturalnych i branżowych. Nowoczesna sala kinowa zmieści 116 osób i świetnie sprawdza się na kameralne koncerty czy panele dyskusyjne, co pokazaliśmy podczas wydarzenia otwarcia OKA.

Naszą misją jest edukacja dzieci i młodzieży i to właśnie w OKU możemy ją realizować. Mamy nadzieję, że będzie stanowić przestrzeń integracji i wymiany międzypokoleniowej.

