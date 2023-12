Czy sklepy są czynne w tę niedzielę [10.12.2023]?

Niedziele handlowe w grudniu 2023

Niedziele handlowe w grudniu 2023 już nie są tajemnicą. Przypomnijmy, że jeszcze na koniec listopada nie było jasne, które niedziele w grudniu będą niedzielami handlowymi i w jakich godzinach będą czynne sklepy. W Polsce wiele osób tygodniowe zakupy najchętniej robi w weekendy. W okresie przedświątecznym weekend to jedyny czas, kiedy to można ruszyć z rodziną na gwiazdkowe zakupy. W grudniu jest wiele promocji w takich sklepach jak Lidl, Biedronka czy Kaufland. Polacy wiedzą już, że tylko w wybrane niedziele mogą robić zakupy w supermarketach i galeriach handlowych. Czy w tę niedzielę [10.12.2023] zrobimy zakupy w takich sklepach jak Lidl, Biedronka, Kaufland, Dino, Netto, Carrefour? Czy w tę niedzielę czynne są galerie handlowe i wszystkie zlokalizowane w nich sklepy, kina, kręgielnie? W grudniu przed nami jeszcze dwie niedziele handlowe. I jedna z nich przypada właśnie na 10 grudnia. Zatem w tę niedziele sklepy będą czynne tak jak w każda niedzielę handlową.

Przypomnijmy, że 30 listopada 2023 roku Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy, dzięki któremu niedziele 10 i 17 grudnia będą niedzielami handlowymi. Niedziela 24 grudnia będzie niehandlowa. Senat przyjął bez poprawek nowelę dotyczącą handlu w niedziele. Co się zmienia? Jeżeli niedziela poprzedzająca pierwszy dzień Bożego Narodzenia przypada na dzień 24 grudnia, to zakaz handlu w sklepach (marketach, super i i hipermarketach) nie obowiązuje w dwie kolejne niedziele poprzedzające niedzielę przypadającą na 24 grudnia. Zmiany wchodzą do kalendarza niedziel handlowych na dobre. Teraz nie będzie już żadnych wątpliwości w sytuacji, kiedy to wigilia Bożego Narodzenia przypadnie w niedzielę tak jak to ma miejsce w 2023 roku.

