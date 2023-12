Niedziele handlowe w grudniu 2023

Niedziele handlowe w grudniu 2023. W Polsce wiele osób tygodniowe zakupy najchętniej robi w weekendy. W okresie przedświątecznym weekend to jedyny czas, kiedy to można ruszyć z rodziną na gwiazdkowe zakupy. W grudniu jest wiele promocji w takich sklepach jak Lidl, Biedronka czy Kaufland. Polacy wiedzą już, że tylko w wybrane niedziele mogą robić zakupy w supermarketach i galeriach handlowych. Teraz Polacy zadają sobie pytanie: czy ta niedziela przypadająca na 3 grudnia 2023 roku będzie niedzielą handlową? Czy w tę niedzielę [3.12.2023] zrobimy zakupy w takich sklepach jak Lidl, Biedronka, Kaufland, Dino, Netto, Carrefour? Czy w tę niedzielę czynne są galerie handlowe i wszystkie zlokalizowane w nich sklepy, kina, kręgielnie? Niestety, ta niedziela jest niedzielą niehandlową. Ale już niebawem będą aż dwie niedziele handlowe pod rząd.

30 listopada 2023 roku Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy, dzięki któremu niedziele 10 i 17 grudnia będą niedzielami handlowymi. Niedziela 24 grudnia będzie niehandlowa. Senat przyjął bez poprawek nowelę dotyczącą handlu w niedziele. Co się zmienia? Jeżeli niedziela poprzedzająca pierwszy dzień Bożego Narodzenia przypada na dzień 24 grudnia, to zakaz handlu w sklepach (marketach, super i i hipermarketach) nie obowiązuje w dwie kolejne niedziele poprzedzające niedzielę przypadającą na 24 grudnia. Zmiany wchodzą do kalendarza niedziel handlowych na dobre. Teraz nie będzie już żadnych wątpliwości w sytuacji, kiedy to wigilia Bożego Narodzenia przypadnie w niedzielę tak jak to ma miejsce w 2023 roku.

