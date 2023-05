Czy wakacje kredytowe zostaną przedłużone? Premier Morawiecki zdradza szczegóły

Premier pytany był, czy rząd przedłuży wakacje kredytowe. Poinformował, że rząd "analizuje ten problem z punktu widzenia problemów ze spłacaniem kredytów przez Polaków, a także w związku z inflacją, którą prognozujemy na przyszły rok i wysokością stóp procentowych, która stoi w pewnej korelacji do inflacji". "Wtedy podejmiemy odpowiednie decyzje. Prawdopodobnie czerwiec, lipiec to będzie ten czas, kiedy zasygnalizujemy to i podejmiemy odpowiednie decyzje w tej sprawie" - oświadczył Morawiecki.

Pod koniec lipca ubiegłego roku weszła w życie ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Ustawa wprowadziła tzw. wakacje kredytowe, czyli możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu mieszkaniowego w złotych przez cztery miesiące w 2022 r. i cztery miesiące w 2023 r. Z wakacji kredytowych, dotyczących zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej, można było skorzystać łącznie przez osiem miesięcy - dwa wybrane miesiące w III kw. 2022 roku oraz IV kw. 2022 roku oraz w jednym miesiącu z każdych czterech kwartałów 2023 roku. Z wakacji kredytowych skorzystało ponad milion kredytobiorców (ponad połowa kredytów hipotecznych w złotych).

